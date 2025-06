Onderzoek: Amerikaanse webshops verliezen fors marktaandeel bij Nederlandse consumenten

Nederlandse consumenten laten in het eerste kwartaal van 2025 opvallend koopgedrag zien. In totaal werd er 9,3 miljard euro online uitgegeven. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde het aantal online aankopen met 3 procent naar 84 miljoen. Consumenten gaven gemiddeld meer uit: 110 euro per aankoop. Dat blijkt uit de meest recente editie van de Thuiswinkel Markt Monitor. De groei in bestedingen komt vooral door hogere uitgaven in de categorie Home & Living, die met 46 procent toenamen. Ondertussen verliezen Amerikaanse webshops terrein. Hun aandeel in de cross-border bestedingen daalde fors.

Samenvatting Nederlandse consumenten besteedden in het eerste kwartaal van 2025 9,3 miljard euro online, een stijging van 4 procent ondanks een daling van het aantal aankopen.

Het aandeel van Amerikaanse webshops in cross-border bestedingen daalt, terwijl Europese webshops, vooral Franse en Belgische, juist een stijging zien.

Smartphones worden steeds populairder voor online aankopen, met een stijging in zowel het aantal aankopen als de totale bestedingen via dit kanaal.

Internationale verschuivingen in cross-border aankopen

Opvallend is dat het aandeel van Amerikaanse webshops binnen de cross-border bestedingen daalt: van 11 procent in het eerste kwartaal van 2024 naar 8 procent in 2025. Volgens Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org, speelt het bredere geopolitieke en economische klimaat hierin een belangrijke rol.

“De afname van bestedingen bij Amerikaanse webshops hangt samen met bredere geopolitieke en economische ontwikkelingen. In een tijd waarin handelsbarrières, invoerheffingen en het publieke debat over een mogelijke handelsoorlog oplaaien, worden consumenten voorzichtiger. Europese webshops bieden dan niet alleen gemak, maar ook zekerheid over levertijden, kosten en consumentenrechten,” aldus Ten Ham.

Europese webshops wisten hun aandeel te behouden en in sommige landen zelfs uit te breiden. De online bestedingen aan Franse webshops stegen met 11 procent, en aan Belgische webshops met 22 procent. Chinese webshops zagen hun aandeel licht dalen naar 8 procent.

Smartphone wint terrein bij online shoppen

Steeds meer consumenten gebruiken hun smartphone voor online aankopen. In Q1 2025 werd 39 procent van alle online aankopen via een smartphone gedaan, een stijging van 4 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aandeel van smartphones in de totale online bestedingen nam toe: van 27 naar 30 procent.

“De smartphone is niet langer een bijzaak bij online shoppen,” aldus Thuiswinkel.org. “Die is bezig de laptop in te halen als voorkeurskanaal.”

Het betaalgedrag van consumenten blijft grotendeels stabiel. Ideal blijft de meest gebruikte betaalmethode, al daalde het aandeel licht van 73 naar 71 procent. Klarna zag daarentegen een kleine stijging, van 3 naar 4 procent.