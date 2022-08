Onderzoek arbeidsinspectie: Slechts helft werknemers meldt arbeidsongevallen

Veel werkgevers weten niet dat bedrijfsongevallen gemeld moeten worden aan de arbeidsinspectie of verzuimen deze verplichting bewust, zo meldt Trouw op basis van onderzoek van de arbeidsinspectie. Het is de bedoeling dat ongevallen worden doorgegeven zodat een inspecteur kan controleren in hoeverre er risico is op verdere ongevallen. Dit verdere onderzoek vindt nu vaak niet plaats: de inspectie blijkt volgens het onderzoek (waarbij eerste hulp opnames als gevolg van een arbeidsongeval werden vergeleken met aantal aanmeldingen bij de inspectie) van slechts de helft van het aantal bedrijfsongevallen op de hoogte te zijn.

Werkgevers zijn volgens de wet verplicht arbeidsongevallen te melden die leiden tot blijvend letsel, een ziekenhuisopname of overlijden. Een concrete deadline van wanneer die melding moet plaatsvinden mist echter vaak. Daarbij zijn veel werkgevers simpelweg niet op de hoogte van de meldingsplicht, of dat ongevallen met uitzendkrachten of zelfstandigen ook gemeld moeten worden zo verklaart de inspectie volgens Trouw.

Daarnaast zou het ook meespelen dat de kans op een boete groter is wanneer een bedrijf aangifte doet, dan wanneer het het ongeval vanuit strategisch oogpunt niet meldt, zo legt Barend Barentsen, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden aan Trouw uit. Werkgevers die geen aangifte doen riskeren misschien wel een boete, maar de inspectie controleert zelden. Zo deelt een woordvoerder van de inspectie aan Trouw mee: “Als wij nooit op de hoogte worden gebracht van een ongeval, kunnen we ook niet weten dat de werkgever de meldingsplicht heeft verzuimd.”

Ook het Nederlands sociaal recht stelsel zou volgens Barentsen meespelen in het lage aantal aangiftes. In Nederland hoeft men, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, voor het krijgen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet aan te tonen dat arbeidsongeschiktheid ontstaan is wegens een bedrijfsongeval.

De arbeidsinspectie hoopt later dit jaar met een strategie te komen waarmee de aangifte van arbeidsongevallen gemotiveerd of verder gecontroleerd kan worden, aldus Trouw.