Onderzoek Bamboo Europe gelanceerd: een duurzame bamboe-keten in Europa, kan dat?

Iedereen die bamboe in de tuin heeft staan, weet: het is groen, groeit snel, en heeft lange, taaie vezels. Die vezels zijn geschikt om textiel van te maken, evenals interieurartikelen en bouwmaterialen. Tot voor kort moest hiervoor alle bamboe uit Azië komen, maar vorig jaar opende in Portugal de eerste grootschalige bamboeplantage in Europa.

Nu is het tijd voor de volgende stap. Afgelopen weekend lanceerde het tweejarig onderzoeksproject Bamboo Europe, zo blijkt uit een nieuwsbericht van projectpartner ArtEZ University of the Arts. De centrale vraag: is het mogelijk om een Europese bamboeketen op te zetten die niet alleen lokaal, maar ook van begin tot eind duurzaam en transparant is?

Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen studenten en onderzoekers van ArtEZ University of the Arts, plantage-eigenaar BambooLogic, de Universiteit Wageningen, het Nederlands Openluchtmuseum en verscheidene Nederlandse verwerkingsbedrijven en ontwerpstudio’s.

“Bamboe is een veelbelovende hernieuwbare grondstof die snel groeit, een grote CO2-opname kent en uitmuntende chemische en mechanische eigenschappen bezit,” zo is in het nieuwsbericht van ArtEZ te lezen. Het materiaal kan ingezet worden als vervanger voor schadelijke of vervuilende materialen die nu worden gebruikt in de mode- en woonindustrieën en potentieel bijdragen aan een vermindering van CO2-uitstoot en ontbossing. Tijdens het project wordt onder meer onderzocht wat daarvoor nodig is.

Het project wordt gefinancierd vanuit RAAK-mkb (RAAK staat voor Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie), een regeling van het NWO-regieorgaan SIA die de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen bevordert.