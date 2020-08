Onderzoek CBS: Faillissementen afgenomen in juli

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in juli gedaald in Nederland, zo meldt het CBS. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in juli 27 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni. Ook was het aantal faillissementen in juli het laagste na april 2000. Het is opvallend nieuws in tijden van Covid-19 waarin er wereldwijd juist meer bedrijven dan ooit failliet verklaard worden.

De hoeveelheid faillissementen in Nederland (exclusief eenmanszaken) fluctueert aanzienlijk. In mei 2013 was er een hoge piek in het aantal faillissementen van 816 en daarna daalde het aantal tot oktober 2018. Sindsdien is de trend redelijk vlak. In juli 2020 werd er met 204 het laagst aantal faillissementen gemeten na april 2000. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 39, maar dat waren er nog altijd 22 minder dan in juni.