Onderzoek: De tweedehands kledingindustrie ondersteunt honderdduizenden banen

Een nieuw rapport van Oxford Economics genaamd 'The Socio-Economic Impact of Second-Hand Clothes in Africa and the EU27+ ' laat zien dat de tweedehands kledingsector miljarden bijdraagt aan het bruto binnenlands product (BBP) en honderdduizenden groene banen ondersteunt in Europa en Afrika. Het rapport biedt inzichten over de handel in tweedehands kleding die voorheen op deze schaal niet beschikbaar waren, met de focus op de EU27+ en de Afrikaanse landen Ghana, Kenia en Mozambique.

Dit rapport, in opdracht van Humana People to People en Sympany+, toont aan dat de sector naar schatting 7 miljard euro aan het BBP van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (EU27+) genereerde in 2023, waarvan 3 miljard euro direct uit de sector zelf kwam. Alleen al in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zou de industrie respectievelijk 670 miljoen euro en 420 miljoen euro aan het BBP hebben bijgedragen.

Daarnaast ondersteunt de sector naar schatting 150 duizend banen in de EU27+, waarvan 110 duizend groene banen direct in de industrie. Deze banen bieden kansen voor mensen met weinig formele opleiding. Opvallend is dat zeventig procent van de beroepsbevolking uit vrouwen bestaat en veel werkgelegenheid ontstaat in landen met lagere inkomens, zoals Bulgarije, Roemenië en Polen.

Beleidssteun essentieel voor groei van de tweedehands kledingsector

Het rapport benadrukt de noodzaak voor beleidsmakers om de sector te ondersteunen, vooral met de verplichte textielinzameling die in januari 2025 in de EU van kracht wordt. Zonder adequate actie kan de sector het risico lopen achterop te raken bij de concurrentie van fast fashion giganten, wat volgens de onderzoekers zowel de milieu- als economische voordelen zou ondermijnen.

Karina Bolin, directeur circulaire textiel bij Humana People to People, vertelt over het enorme potentieel van de tweedehands kledingsector om duurzame economische groei te stimuleren en groene banen op alle continenten te creëren: "Nu is het belangrijker dan ooit dat beleidsmakers de waarde van deze industrie erkennen en de wettelijke ondersteuning en investeringen bieden die nodig zijn om het volledige potentieel ervan te ontsluiten als een centrale factor voor het opbouwen van een veerkrachtigere, circulaire economie die zowel mensen als de planeet ten goede komt."

Johanna Neuhoff van Oxford Economics voegt daaraan toe dat tweedehands kleding vaak over het hoofd wordt gezien in het debat over duurzame ontwikkeling. "Door kleding in omloop te houden en groene banen te creëren in zowel Europa als Afrika, levert de sector aanzienlijke economische en sociale voordelen op. Onze bevindingen onderstrepen de noodzaak van beleid dat deze circulaire industrie ondersteunt en versterkt, zodat deze blijft dienen als een brug tussen ecologische duurzaamheid en inclusieve economische groei.”