Onderzoek: Designer Outlet Roermond beste van Europa

Designer Outlet Roermond is het best presterende outletcentrum van Europa volgens de verhuurders (merken) zelf. Dat blijkt uit een onafhankelijke analyse van het Duitse onderzoeksbureau Ecostra en het Franse Magdus. De resultaten werden vanochtend gepubliceerd door modevakblad TextilWirtschaft. Op nummer twee en drie staan Bicester Village in het Verenigd Koninkrijk en La Vallée Village in Frankrijk.

Conclusies uit het onderzoek zijn gebaseerd op bijna 17 duizend beoordelingen van merken over de prestaties van hun winkels in 200 Europese outletcenters in de jaren 2011 tot en met 2025. Hen werd gevraagd de prestaties van hun outletfilialen te vergelijken met die van reguliere winkels en e-commercekanalen.

Waar de traditionele winkelstraten onder druk staan door veranderend consumentengedrag en inflatie, laten outletcentra als dat in Roermond een stabiele, renderende omzet zien. Het openlucht ’village’-concept dat ook door operator McArthurGlen in Roermond wordt gehanteerd, werkt bovendien beter dan de traditionele, overdekte outlet-constructie.