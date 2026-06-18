Onderzoek digitale toegankelijkheid: webshoppers met beperking gedupeerd

Nederlandse webshops sluiten bezoekers met een beperking uit. Dat blijkt uit een onderzoek van Digitaal Toegankelijk, een onderzoeks- en trainingsbureau uit Utrecht.

Uit een analyse van 700 Nederlandse websites bleek dat zij op hun webshops gezamenlijk ruim 25.000 digitale fouten maakten waardoor klanten met een beperking worden benadeeld.

‘Fout’ is bijvoorbeeld een webshop met slecht kleurcontrast, ontbrekende schermlezers (screenreaders) of onduidelijke navigatie. Personen met visuele beperkingen, laaggeletterdheid of cognitieve uitdagingen worden zo buitengesloten bij het online winkelen. Bovendien lopen de webshops een hoop omzet mis, concludeert het bedrijf.

Sinds 28 juni 2025 moeten bedrijven in de Europese Unie zich aan de European Accessibility Act (EAA) houden. Die wet verplicht organisaties om hun digitale producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Het onderzoek van Digitaal Toegankelijk werpt vragen op over de naleving van die EAA. Het zou goed kunnen dat nog veel meer webshops onvoldoende voorbereid zijn, bijvoorbeeld door een gebrek aan interne kennis of bewustwording over wat het betekent om ‘beperkt’ te zijn.