Onderzoek: Een derde van Gen Z shopt via social media

Shoppen via social media wordt steeds populairder onder jongeren. 34 procent van Gen Z (tussen de 13 en 28 jaar ouder) koopt al via social media-platforms zoals Tiktok en Instagram, zo blijkt uit onderzoek van betaalprovider Adyen.

De deelnemers aan het onderzoek geven aan gemiddeld vijf keer per maand via social media te shoppen. Een derde geeft daarnaast aan sneller over te gaan op aankoop als iets trending is en 27 procent geeft aan influencer meer te vertrouwen dan traditionele reclame. Bijna de helft van de ondervraagde Gen Z’ers verwacht overal te kunnen shoppen, ongeacht het kanaal.

De voorkeur voor social commerce onder jongeren komt nog niet overeen met de voorkeur voor social commerce onder winkeliers. Maar 32 procent van de retailers geeft aan te willen investeren in de vorm van shoppen, terwijl een groot deel van Gen Z zich dus hier begeeft.

“Retailers die zich willen voorbereiden op de consument van morgen, kunnen niet om Gen Z heen. Met hun sterke voorkeur voor digitale tools, sociale beïnvloeding en transparantie vormen Gen Z’ers een uitdagende, maar invloedrijke doelgroep. Retailers die durven investeren in technologie én maatschappelijke relevantie, zullen bij deze generatie het verschil maken”, aldus Julien Marlier, Country Manager Benelux bij Adyen, in het bericht.