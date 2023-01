Onderzoek: ‘Fabrieken in Bangladesh minder betaald dan kosten van productie’

Hoewel de kosten voor productie zijn gestegen, kreeg het gros van 1.000 ondervraagde producenten in Bangladesh nog dezelfde prijs voor bestellingen als twee jaar terug. Dit blijkt uit een rondvraag van de Universiteit van Aberdeen waarover diverse media schrijven. Het resultaat is dat veel producenten minder voor een product krijgen dan dat de kosten voor de productie zijn.

Het onderzoek werd gedaan naar de periode van maart 2020 tot en met december 2021. De Universiteit van Aberdeen werkte hiervoor samen met goed doel Transform Trade. Uit het onderzoek blijkt dat er veel oneerlijke praktijken plaatsvonden tijdens de periode. Zo waren er annuleringen, het uitblijven van betalingen of vertraging van betalingen, kortingen werden afgedwongen en er was sprake van gedwongen overwerk en intimidatie. 50,7 procent van alle ondervraagde producenten in Bangladesh gaven aan oneerlijke inkooppraktijken te hebben ervaren. Tweederde van de deelnemende fabrieken van het onderzoek gaf aan steun van de overheid of banken hebben ontvangen om het hoofd boven water te houden.

De ondervraagde fabrieken werken samen met grote spelers in de mode-industrie. Opvallend is dat twaalf merken die in het rapport naar voren komen onderdeel zijn van de Ethical Trading Initiative, dat zich juist inzet voor het welzijn van textielarbeiders. Het rapport geeft echter ook aan dat meerdere retailers de claims van oneerlijke praktijken ontkend.

Uit het onderzoekblijkt ook dat kledingproducenten na de lockdowns maar 75 procent van het aantal medewerkers dat ze hadden weer in dienst hadden. Dit suggereert dat 900.000 werknemers hun baan verloren hebben, aldus nieuwsplatform Fibre 2 Fashion.