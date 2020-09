Onderzoek FNG uitgebreid naar witwaspraktijken, advocaat in verdenking gesteld

Het onderzoek naar de failliete modegroep FNG blijft groeien. Vanochtend werd bekend dat de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl nu ook aanwijzingen van witwaspraktijken onderzoekt, zo bevestigde een woordvoerder van het parket van Antwerpen tegenover De Tijd. De krant vernam eveneens dat de huisadvocaat van FNG door de onderzoeksrechter in verdenking is gesteld. Bij de advocaat werd onlangs een huiszoeking uitgevoerd.

Een van de grote vragen in het onderzoek betreft het inkoopplatform Fashion Buying Platform Holding. Via dat platform kon FNG betrekkelijk goedkoop kleding inkopen bij Aziatische fabrikanten, zo vertelde Dieter Penninckx, voormalig CEO van FNG, in eerdere presentaties en interviews. Binnen de holding zijn echter weer andere vennootschappen te vinden, van waaruit sporen leiden naar Hongkong, Zwitserland, Istanboel, New Delhi en de Britse Maagdeneilanden. In juni bleek al dat zich binnen deze holding opmerkelijke transacties voordeden. De vraag is nu of daarbij sprake was van het witwassen en doorsluizen van geld.

In verband met het onderzoek is ook de huisadvocaat van FNG in verdenking gesteld. Deze was volgens De Tijd nauw betrokken bij verschillende overnames door FNG, en daarmee ook bij de groei van het bedrijf. De advocaat zou vrijwel wekelijks met Penninckx om de tafel hebben gezeten.

FNG onder de loep, bestuurders momenteel in de cel

Beurswaakhond FSMA bespeurde vorig jaar al onraad bij FNG en stelde een onderzoek in naar bestaande aanwijzingen van marktmanipulatie door het bedrijf. Dit voorjaar nam de FSMA het bedrijf actief onder de loep, en kwamen er nog verdenkingen van schriftvervalsing, valsheden in de jaarrekening, misbruik van vennootschapsgoederen en belemmering van het onderzoek bij.

De voormalige top van FNG, bestaande uit Penninckx, zijn vrouw Anja Maes en Manu Bracke, werd daarop gearresteerd voor verhoor. Eind augustus werd het drietal voorwaardelijk vrijgelaten. Dit weekend werden Penninckx en Maes opnieuw opgepakt, omdat zij zich niet aan de voorwaarden van hun vrijlating zouden hebben gehouden. Penninckx zit momenteel in de cel, Maes staat onder elektronisch toezicht.