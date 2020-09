Onderzoek ING: Consumptiegroei onder druk in vierde kwartaal

Het Economisch Bureau van de ING heeft vandaag een persbericht gepubliceerd waaruit blijft dat de consumptie van huishoudens in Nederland in het derde kwartaal een flinke sprong heeft gemaakt, maar nog wel 6 procent lager was dan eind 2019. In het vierde kwartaal staat de consumptiegroei meer onder druk. Dat blijkt uit de laatste cijfers over de afzet van de detailhandel, het vertrouwen van dienstensectoren, de banktegoeden en ING-pintransacties.

Uit het rapport van de ING blijkt dat op het dieptepunt in april de binnenlandse consumptie 18 procent lager was dan voor de pandemie in februari. Inmiddels trekt dit weer aan, maar na een sterke opleving in mei en juni, zwakte dit in juni weer af naar een groei van 1,5 procent ten opzichte van de vorige maand.

In het tweede kwartaal maakte de consumptie in Nederland een val van 11,3 procent en dat werd niet volledig goedgemaakt in het derde kwartaal. Het consumentenvertrouwen blijft laag en dat is een logisch gevolg van de slechtere economische omstandigheden. Toch wees de omzet in de detailhandel wel op herstel van goederenconsumptie, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Deze liet in augustus een groei zien van 1,2 procent ten opzichte van juli en kwam zo uit op 5,9 procent boven het niveau van voor de crisis in februari.

Consumptie van diensten had meer te leiden onder de crisis dan de detailhandel, zo meldt de ING. Dienstverlening zoals horeca, persoonlijke verzorging en recreatie heeft vanzelfsprekend meer te lijden onder de contactbeperking. Daardoor was de consumptie van diensten in juli nog 17 procent lager dan in februari en zelfs iets lager dan in juni.

Het ING Economisch Bureau ziet aan het eind van het derde kwartaal al een minder sterke toename van de consumptie. Pin- en geldopnametransacties van ING wijzen op een vrij vlak beeld in de maanden augustus en september. In het vierde kwartaal zwakt het consumptieherstel waarschijnlijk verder af, onder andere als gevolg van de hogere werkloosheid en de nieuwe maatregelen. De onzekerheid over de economische ontwikkeling blijft groot. De nieuwe tijdelijke contactbeperkende maatregelen kunnen het hersteltempo op korte termijn al iets afremmen, maar hebben vooral invloed op de groei in het vierde kwartaal. ING-econoom Marcel Klok zegt hier in het persbericht het volgende over: ”We verwachten dat de consumptie in het derde kwartaal nog flink hoger uitkomt dan in het vorige kwartaal. Maar ondanks dit flinke herstel ligt de consumptie in het derde kwartaal naar verwachting nog zo’n 6 procent onder het niveau van het laatste kwartaal van 2019. De opleving wordt in vierde kwartaal wel minder uitbundig dan in het derde kwartaal, mede gezien dat de meest recente maatregelen de consumptie in oktober afremmen.”