Onderzoek ING Research: groothandels kunnen op vlak van e-commerce nog veel groeien

Terwijl de online verkoop van producten aan consumenten de afgelopen twee jaar sterk gegroeid is, blijft de ontwikkeling van e-commerce in de groothandelsector achter. Dat blijkt uit onderzoek van ING Research. Wel heeft de sector duidelijke groeipotentie, zo is in het onderzoeksrapport te lezen.

Waar e-commerce in de detailhandel ongeveer een kwart van de omzet beslaat, is dat in de groothandel nog circa twaalf procent. De sectorexperts van ING Research verwachten wel dat e-commerce in de groothandelssector in de komende jaren naar een kwart tot dertig procent van de totale omzet kan doorgroeien.

De kans dat deze het niveau van e-commerce in B2C zal inhalen, blijft volgens de onderzoekers klein. Omdat de B2B-markt complexer is dan de B2C-markt, stelt e-commerce groothandels voor aanzienlijke uitdagingen, argumenteren de onderzoekers. Bij groothandels is er sprake van een groot assortiment, zijn klantrelaties doorgaans langdurig, en zijn snelle levering en productkwaliteit extra belangrijk. Willen groothandels overstappen naar e-commerce, dan is op meerdere vlakken verandering nodig.

Meer verantwoordelijkheid, meer kennis en vaardigheden

Om een snelle levering te garanderen moeten groothandels volgens de onderzoekers zo veel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor voorraden en bezorging, om de lijntjes naar afnemers zo kort mogelijk te houden. De organisatie moet zo worden ingericht dat voorraad zowel centraal als lokaal kan worden beheerd. De stap naar e-commerce eist zo ook nieuwe kennis en vaardigheden binnen het team: niet alleen wat voorraadbeheer en planning betreft, maar ook op het gebied van online marketing.

De ING-onderzoekers raden groothandels aan om online verkoop te combineren met fysieke vestigingen: een omnichannelstrategie dus. Op die manier kunnen groothandels zich blijven meten met webplatforms, die een groeiende concurrentiepartij vormen. “Het is belangrijk dat groothandelsbedrijven tijdig strategische keuzes maken en serieus (meer) werk gaan maken van e-commerce,” aldus Dirk Mulder, Sector Banker Trade & Retail bij ING. “Uiteindelijk leidt een verdere groei van e-commerce bij groothandelsorganisaties tot efficiëntere, betere en goedkopere processen, waardoor de winstmarges op peil kunnen blijven.”