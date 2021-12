Onderzoek naar FNG op een laag pitje

Het gerechtelijk onderzoek dat loopt naar de praktijken bij modegroep FNG staat op een laag pitje, zo meldt De Tijd. Er is namelijk een gebrek aan politiespeurders waardoor het onderzoek niet meer goed voortgezet kan worden.

Het onderzoek naar FNG loopt al sinds vorig jaar. De bedoeling is om duidelijk te krijgen of er sprake is van marktmanipulatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, misbruik van vennootschapsgoederen en het verhinderen van onderzoek door beurswaakhond FMSA. Eerder kwamen er al berichten naar buiten dat er aanwijzingen waren voor witwassen binnen de modegroep.

Het gerechtelijk onderzoek is op dit moment vooral gericht op het vermogen dat is weggesluisd, aldus De Tijd. Alleen raakt het ‘vermogensonderzoek’ maar niet opgestart. Bij de start van het onderzoek naar FNG was er nog sprake van een redelijk team van politiespeurders, maar volgens de krant is dit team inmiddels geslonken.