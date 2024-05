Onderzoek naar greenwashing bij Lululemon

Lululemon wordt ervan verdacht consumenten te misleiden over zijn impact op de planeet, zo meldt Sourcing Journal. De Canadese mededingingswaakhond start een onderzoek naar het sportmerk, nadat Stand.earth een klacht tegen het merk indiende.

Volgens Stand.earth zou Lululemon ieder jaar meer broeikasgassen produceren dan een half miljoen auto’s, zo staat in de klacht. Dat ligt niet in lijn met het duurzame streven van het sportmerk. Lululemon richt zich op duurzaamheid middels drie pijlers: Be Human, Be Well en Be Planet. Bij dat laatste zegt het sportmerk ernaar te streven producten te maken ‘die in alle opzichten beter zijn - voor mensen en de planeet’. “We passen praktijken toe en creëren oplossingen die onze producten verbeteren, de negatieve impact minimaliseren en bijdragen aan het herstel van het milieu. We richten ons op het maken van producten met duurzame materialen en oplossingen voor eindgebruik, in de richting van een circulair ecosysteem”, zo staat op de website van Lululemon.

Het onderzoek heeft als doel ‘feiten vast te stellen’ die betrekking hebben op de ‘valse, misleidende en/of ongefundeerde verklaringen’ van Lululemon, schrijft Sourcing Journal. Een woordvoerder van Lululemon laat aan het medium weten ‘alle vertrouwen te hebben in het onderzoek dat zal bevestigen dat de verklaringen accuraat en goed onderbouwd zijn’.

Als de mededingingswaakhond concludeert dat Lululemon schuldig is aan greenwashing, kan het sportmerk een boete worden opgelegd van 3 procent van de brutowinst voor ieder jaar dat het de ‘Compeition Act’ heeft overtreden. Volgens een schatting van Stand.earth komt de boete dan neer op ruim 400 miljoen dollar. Los van de geldboete moet ook alle marketing worden aangepast en verwijderd.