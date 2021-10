Onderzoek naar overname Fondation Azzedine Alaïa na beschuldiging van ‘misbruik van zwakheid’

In de Franse hoofdstad loopt een onderzoek naar de omstandigheden rond de overname van de Fondation Azzedine Alaïa, de stichting die het erfgoed beheert van de in 2017 overleden ontwerper. Christoph von Weyhe, de 84-jarige voormalig metgezel van Alaïa, zegt dat er misbruik is gemaakt van zijn zwakke toestand om hem van de stichting te onteigenen. Dat blijkt uit navraag van Agence France Presse (AFP) bij het openbaar ministerie van Parijs.

Volgens zijn advocaat Caroline Toby zou de verslechterde gezondheid van Von Weyhe tegen hem zijn gebruikt, met als gevolg dat de stichting nu wordt geleid door iemand die niet aan de wensen Alaïa zou voldoen. De stichting wordt momenteel voorgezeten door de Italiaanse ondernemer en galeriehouder Carla Sozzani, die samen met Alaïa zelf en Von Weyhe betrokken was bij de oprichting van de stichting in 2007. Von Weyhe is officieel vice-president.

Na het overlijden van Alaïa in november 2017 neemt Sozzani volgens Toby ‘steeds meer in ten koste van Christoph von Weyhe, die op dat moment zeer zwak is, en laat zij hem documenten tekenen die hem alle rechten op de stichting ontnemen en laat ze hem bedrijfsaandelen verkopen en donaties aan de stichting organiseren,’ aldus Toby. De nicht en gevolmachtigde van Von Weyhe, Suzanne von Weyhe, heeft de aanklacht onderschreven.

Na vragen van AFP zeiden bronnen uit de omgeving van Carla Sozzani niet op de hoogte te zijn van de procedure en daarom geen commentaar te willen geven.