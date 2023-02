Onderzoek: Overproductie kan mogelijk afnemen door gebruik van technologie voor forecasting

Uit een nieuwe studie van OC&C Strategy Consultants blijkt dat nauwkeurigere prognosegegevens "de marges en efficiëntie aanzienlijk kunnen verbeteren", waardoor uiteindelijk minder afval ontstaat. In het rapport, dat in samenwerking met trendvoorspellingsbedrijf WGSN is opgesteld, is onderzocht hoe het gebruik van dergelijke technologie kan dienen om de overproductie in de kledingindustrie aan te pakken.

Uiteindelijk bracht het onderzoek van het duo twee belangrijke bevindingen aan het licht, waaronder dat inkopen in overeenstemming met de vraag van de klant de contributiemarges per productcategorie met één tot drie procentpunten zou kunnen verhogen. Bovendien bleek een vermindering tussen de 5 en 15 procent per productcategorie mogelijk, wat neerkomt op een vermindering van koolstofuitstoot met drie procent.

Het rapport noemt dat het gebruik van technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) merken in staat zou kunnen stellen hun collecties te verfijnen in overeenstemming met de vraag van de consument, terwijl ze ook efficiënter kunnen werken. Mairi Fairley van OC&C zei in het rapport over de stand van zaken in de sector: "Wij spreken en werken met modemerken die onder aanzienlijke druk staan nu de complexiteit van bedrijfsmodellen blijft toenemen, de kosteninflatie stijgt en er een noodzaak is om duurzamer te opereren. Het evolueren van planning en inkoop naar meer vraaggestuurd is een praktische eerste stap, waarmee aanzienlijke marges kunnen worden gewonnen en onnodig afval en CO2-uitstoot kunnen worden verminderd."

Verstoring van bedrijfsmodellen verschuift industrie

Naast de gebieden waarop overproductie kan worden beheerd, wees het onderzoek van OC&C ook op manieren waarop de bedrijfsmodellen van de mode-industrie zijn verstoord. Zo merkte het bedrijf op dat het trendlandschap van de sector steeds complexer was geworden, aangedreven door consumenten die op meerdere fysieke en digitale platforms actief zijn en aankopen doen, waardoor de manier waarop de vraag wordt bepaald is veranderd.

Dit hield verder verband met het bewijs dat planning in real-time moet gebeuren, met het oog op kortere, frequentere inkoopvensters, terwijl een beter afvalbeheer mogelijk blijft. Ondertussen werden ook kortere leveringsketens benadrukt, waarbij het rapport stelde dat merken een grotere flexibiliteit en efficiëntie in alle kanalen en markten mogelijk moesten maken. Dit gevoel gold ook voor het gebruik van technologie, die volgens OC&C ook de efficiëntie van de operaties zou kunnen bevorderen.

Ten slotte heeft de invoering van nieuwe exploitatiemodellen, zoals verhuur en wederverkoop, verder bijgedragen tot een verschuiving. Volgens het rapport vertegenwoordigde wederverkoop bijvoorbeeld zeven procent van de marktwaarde, waaruit blijkt dat merken in hun eigen modellen rekening moeten houden met deze sector.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.