Onderzoek: Ruim twintig procent van de Nederlanders niet bekend met term ‘circulaire economie’

In een onderzoek naar de circulaire economie dat Capterra uitvoerde onder 1014 Nederlanders, deelden 21 procent van de ondervraagden niet bekend te zijn met de term ‘circulaire economie’. Vijftien procent van hen is wel bekend met de term, maar niet met het concept erachter.

Verder gaf ruim 82 procent van de ondervraagden aan te vinden dat de overheid “in meer of mindere mate moet zorgen dat bedrijven principes van de circulaire economie naleven.” Echter gaf slechts iets meer dan de helft van de consumenten (52 procent) aan bereid te zijn meer te betalen voor producten geproduceerd volgens de principes van een circulaire economie. Bij Generatie Z (geboren na 1996) ligt de bereidheid hoger (zeventig procent).

Elf procent van Generatie Z houdt bij een nieuwe aankoop altijd rekening met of een product wel of niet volgens de principes van de circulaire economie geproduceerd is, tegenover een algemeen gemiddelde van zes procent. Van de ondervraagden houdt 48 procent bij een aankoop geen rekening met of het wel of niet volgens circulaire principes geproduceerd zou zijn.