Onduidelijkheid over anti-greenwashing wet: organisaties reageren

Wordt het wetsvoorstel voor de Green Claims Directive nou wel of niet teruggetrokken? De afgelopen dagen is er onzekerheid en onduidelijkheid ontstaan over of de anti greenwashing wet van de Europese Commissie er komt. Enkele organisaties reageren al en delen oproepen voor duidelijkheid en snelle actie.

In het kort: De Green Claims Directive moet voorkomen dat bedrijven valse duurzaamheidsclaims gebruiken en hiermee consumenten misleiden. Het wetsvoorstel zou de laatste onderhandelingsronde ingaan op 23 juni, maar op vrijdag 20 juni werd duidelijk dat de Europese Commissie de intentie had het voorstel in te trekken. Op maandag 23 juni werd door een woordvoerder van de commissie verduidelijkt dat het intrekken alleen zou gebeuren wanneer een voorgesteld amendement, waardoor 30 miljoen midden- tot kleinbedrijven ook onder de wet vallen, overeind zou blijven. De Europese Commissie wil namelijk actief de administratieve last voor deze bedrijven verminderen, maar door deze aanpassing past het wetsvoorstel niet meer bij het doel van de commissie. Aangezien dit amendement nog niet definitief is, is ook nog niet zeker of de commissie het gehele wetsvoorstel terugtrekt.

Europese textielorganisatie Euratex reageert: “Euratex is blij met de toezegging van de Commissie om de regeldruk te verminderen, vooral voor kleinere bedrijven. Tegelijkertijd hebben onze bedrijven behoefte aan een stabiel en voorspelbaar kader op EU-niveau. De aankondiging van vrijdag over de richtlijn inzake groene claims zorgt voor onzekerheid; we vragen om een snelle en duidelijke indicatie van de volgende stappen.” De organisatie benadrukt dat er een duidelijk en stabiel pad voorwaarts nodig is. “Er is geen ruimte voor improvisatie als het gaat om regelgeving en naleving.

De BEUC (European Consumer Organisation) drukt in een brief de Europese Commissie op het hart om de Green Claims Directive niet te schrappen. De organisatie meldt dat de wet noodzakelijk is om vertrouwen en transparantie in de Europese markt te bevorderen. BEUC stipt ook aan dat de implementatie van de wet al jaren in de maak is. “Het terugtrekken van de wet ondermijnt jaren van vooruitgang wat het vertrouwen van consumenten kan schaden en de toonaangevende positie van Europa op het gebied van duurzaamheid kan schaden.”

Diverse NGO’s reageren in een gezamenlijk statement: “Schrap de Green Claims Directive niet.” De desbetreffende NGO’s zijn ECOS, ClientEarth, Carbon Market Watch en European Environmental Bureau. “Greenwashing zal doorgaan als er geen ambitieus akkoord komt.” De NGO’s geven aan dat het intrekken van de wet zeer ongewoon is en tegen het reguliere wetgevingsproces gaat.

“De Green Claims Directive zou duidelijkheid moeten scheppen voor consumenten en bedrijven, maar in plaats daarvan hebben de Europese Commissie en sommige leden van het Europees Parlement verwarring gezaaid”, aldus een woordvoerder van de ngo’s in het statement. “Beleidsmakers moeten het wetgevingsproces respecteren, samen met onderhandelaars naar een oplossing zoeken en deze cruciale wet deblokkeren. Elke dag zonder deze richtlijn brengt meer schade toe aan EU-burgers, het milieu en de interne markt - met consumenten en bedrijven op drift in een zee van greenwashing terwijl beleidsmakers ruziën over de reddingsboot.”