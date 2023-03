Online bestedingen groeien met 9 procent in 2022

Nederlanders hebben in 2022 9 procent meer online uitgegeven dan een jaar eerder. In totaal kwamen de bestedingen neer op 33,3 miljard euro, zo blijkt uit data van de Thuiswinkel Markt Monitor.

De coronapandemie heeft nog een ferme stempel gedrukt op de online bestedingen in 2022. Zo startte 2022 met een korte lockdown en is de vergelijkbare basis van 2021 gevuld met lockdowns. Hierdoor zijn er grote verschillen te zien. Zo zijn er in het eerste kwartaal van 2022 en het vierde kwartaal van 2022 grote plussen te zien op het gebied van online bestedingen aan diensten. Dit heeft er alles mee te maken dat in 2021 in deze kwartalen verschillende lockdowns waren. In het eerste kwartaal was een groei te zien van 125 procent en in het vierde kwartaal 49 procent.

“De stijging in de dienstensector wordt met name veroorzaakt door de vele aankopen van tickets voor attracties en evenementen en reis-gerelateerde aankopen. Ook verzekeringen hebben we in 2022 vaker online aangeschaft dan in 2021, en tegen een hogere prijs,” aldus Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, in het persbericht.

De online aankopen van producten liep in 2022 juist terug in vergelijking met 2021. “De krimp voor producten geldt voor alle categorieën, behalve voor food/nearfood. Door een stijging in het aantal online kopende huishoudens en het besteed bedrag per online aankoop blijft deze categorie stabiel doorgroeien. Online boodschappen doen blijft populair in Nederland, en dit zien we terug in de online aankopen en bestedingen voor deze categorie,” aldus Ten Ham.

In het jaar is ook een lichte verschuiving van aankopen naar de fysieke retail te zien. In 2021 werd nog 13 procent van alle aankopen online gedaan, in 2022 is dat gezakt naar 12 procent.