Online bestedingen tikken kleine 15 miljard euro aan in eerste halfjaar

Online winkelen is en blijft booming, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor van het tweede kwartaal. De online bestedingen kwamen in het tweede kwartaal uit op 7,1 miljard euro en in het eerste halfjaar zelfs op 14,8 miljard euro.

In het tweede kwartaal zijn de online bestedingen met 11 procent gegroeid en over de eerste zes maanden van 2021 bedraagt de groei zelfs 19 procent. In het eerste halfjaar van 2021 zijn er 182,2 miljoen online aankopen gedaan, een stijging van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van de totale aankopen van Nederlanders, is het online aandeel nu goed voor 13 procent, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor.

Voor het eerst gebruikten de meeste shoppers de smartphone als device om te online shoppen. 58 procent van de shoppers heeft ten minste één aankoop gedaan via hun smartphone. Vorig jaar in het eerste halfjaar was dit nog maar 47 procent. “We roepen het al langer: de smartphone is hard op weg om de belangrijkste device te worden als het gaat om online shoppen. Voor online retailers is het dus van groot belang dat hun webshop mobile friendly is, je ontkomt er niet meer aan,” aldus Marlene ten Ham, woordvoerder van Thuiswinkel.org in het persbericht.