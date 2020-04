Online cross-border bestedingen met 22 procent gegroeid in 2019

Het aandeel van Nederlanders dat producten of diensten online in een ander land koopt is afgenomen. In 2019 heeft 34 procent van de bevolking van vijftien jaar en ouder een online aankoop buiten de grens gedaan, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. In totaal gaf deze groep 1,1 miljard euro uit bij webwinkels buiten de Nederlandse grens.

De online cross-border bestedingen zijn dus in 2019 met 22 procent gegroeid. Dit ondanks de afname van 8 procent aan cross-border shoppers. In 2018 waren er namelijk nog 5 miljoen mensen die over de grens een online aankoop deden, terwijl dit in 2019 nog maar 4,6 miljoen was. De groei was te zien bij de marktsegmenten speelgoed en consumentenelektronica. Onder andere in het segment kleding en schoenen was een daling te zien.

China blijft het populairste land, namelijk 49 procent van de cross-border aankopen op het gebied van producten werd daar gedaan. Diensten worden in het land bijna niet aangeschaft, namelijk maar 4 procent van de cross-border aankopen van diensten worden in China gedaan, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Voor diensten gaan Nederlanders namelijk het liefst naar Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Over het algemeen neemt Duitsland toe aan populariteit voor zowel producten en diensten. Groot-Brittannië ziet juist een afname.