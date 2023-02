Online omzet Otto Group licht gedaald

Na een aantal goede boekjaren door de coronacrisis, wijzen de resultaten nu op een mogelijke crisis bij de Duitse Otto Group, ondanks stabiele online verkopen. “Ons resultaat zal zeker sterk dalen”, zei bestuursvoorzitter Sebastian Klauke woensdag. De kosten voor grondstoffen, energie en logistiek zijn behoorlijk gestegen. “Tegelijkertijd waren en zijn we ons ervan bewust dat we deze kostenstijgingen niet één-op-één kunnen doorberekenen aan onze klanten.” Daarnaast was er de afgelopen maanden een strijd om kortingen, vooral in de mode- en meubelsector. “Dit heeft natuurlijk een enorme impact gehad op onze marges.”

Om dit te compenseren zal het bedrijf in het komende boekjaar, dat op 1 maart begint, nog meer op de kosten letten en niet afzien van strategisch noodzakelijke investeringen, maar worden opgetrokken. Klauke sloot ook het schrappen van banen niet uit. “Ik wil geen dubieuze uitspraken doen over uitsluiting in zo’n moeilijke tijd als nu. Maar je kunt er zeker van zijn dat we niet zomaar afscheid nemen van medewerkers die we over een paar maanden misschien weer nodig hebben.”

Klauke zei dat de Otto Group voor het boekjaar 2022/23 volgens een eerste berekening een wereldwijde online-omzet van ongeveer 12,1 miljard euro noteert. In vergelijking met een jaar eerder betekent dat een daling van ongeveer twee procent. Volgens de informatie die bekend is boekte Otto een daling van acht procent tot 7,5 miljard euro in Duitsland. In andere landen, die minder door de economische situatie werden getroffen, ziet het bedrijf een stijging van acht procent tot 4,6 miljard euro. De eindresultaten worden in mei bekend gemaakt.

In principe is het bedrijf tevreden met de inkomsten uit de online stroom, die duidelijk boven die van de jaren voor de covid-periode liggen. Toch had het bedrijf andere verwachtingen. “Net zoals bij alle andere concurrenten zagen onze plannen er heel anders uit na twee zeer succesvolle jaren waarin we onze online groep met ruim dertig procent konden laten groeien.” Klauke verwijst naar de prognose van de Duitse E-commerce en Postordervereniging (BEVH) voor 2022. Volgens BEVH zou de e-commerce met twaalf procent groeien tot 111 miljard euro. “Dat was de basis waarop wij (...) onze planning voor het lopende boekjaar hadden gebaseerd.”

Het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne legde deze prognose aan banden. Met het uitbreken van de oorlog stortte de verkoop onmiddellijk in. Daarbij kwamen ook nog eens de prijsstijgingen voor etenswaren, energie en mobiliteit. “Dit alles leidt tot een voorzichtiger koopgedrag van consumenten, vooral in Duitsland en Europa”, aldus Klauke. Aanzienlijke dalingen van tien procent kwamen vooral voor in de sector elektronica en huishoudelijke apparaten.

Voor het komende boekjaar 2023/24 verwacht de Otto Group een lage, eencijferige groei in de e-commerce. “En dat is een terughoudende verwachting”, aldus Klauke. De reden is de oorlog in Oekraïne die onvoorspelbare effecten met zich meebrengt. Bovendien moeten hoge voorraden nog via kortingen worden verkocht. Een lichtpuntje was wel dat het aantal klanten is gestegen van 58,3 miljoen naar 59,4 miljoen.