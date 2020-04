Online omzet sinds corona-uitbraak tussen 60 en 70 procent hoger

Aankopen worden meer en meer online gedaan sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Vanaf week 12, de eerste week na de uitbraak, steeg de online omzet wekelijks tussen de 60 en 70 procent, zo meldt Thuiswinkel.org in een persbericht. Deze stijging is wel voornamelijk te zien in de non-food sector bij sectoren die het leven thuis makkelijker en mogelijk maken.

Voordat het coronavirus opdook in Nederland lag de gemiddelde stijging van de online omzet zo’n 15 procent in vergelijking met een jaar eerder. Eerder meldde Sendcloud, logistiek platform voor e-commercebedrijven al, dat in de week na Pasen het aantal pakketten 175 procent hoger lag dan een jaar eerder. De piek van pakketten oversteeg zelfs de drukte rondom Black Friday afgelopen jaar.

“ “De ‘one million dollar’-vraag is uiteraard in welke mate het nieuwe koopgedrag blijvend zal zijn. Het zou zo maar eens kunnen dat een kwart van de mensen en huishoudens die nu voor het eerst online kopen of veel meer online zijn gaan kopen, dit blijven doen in het tijdperk na de intelligente lockdown,” aldus Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org in het persbericht. “Mensen raken snel gewend aan nieuwe gewoonten die het gemak dienen en een goed gevoel geven. Als je nu toch je online boodschappenlijstje al klaar hebt staan, waarom zou je daar dan ook niet gebruik van blijven maken?”