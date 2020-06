Online tool van Schone Kleren Campagne geeft inzicht in lonen kledingarbeiders

Schone Kleren Campagne lanceert vandaag de online tool Fashionchecker. Op de website kunnen klanten zien in welke fabrieken specifieke kledingmerken hun producten laten maken, hoe transparant merken zijn over de hoogte van de arbeiderslonen die daar worden betaald. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Met de tool wil SKC, en de internationale Clean Clothes Campaign, kledingmerken en beleidsmakers aansporen om voor eind 2022 leefbare lonen te realiseren voor alle arbeiders die werkzaam zijn in de kledingindustrie.

Op de website kunnen namen van willekeurige merken worden ingevoerd. De resultaten - basisinfo over het merk, een lijst van fabrieken, en scores op het gebied van de hoogte van arbeiderslonen en de transparantiegraad van het bedrijf - worden getoond in een overzichtelijke infograph. “Het is voor het eerst dat de beruchte armoedelonen in de kledingindustrie zo inzichtelijk zijn gemaakt en kwantificeerbaar worden. We hopen dat dergelijke openbaarheid zal leiden tot meer transparantie in de industrie, en dat daardoor de lonen zich zullen normaliseren,” zegt Wyger Wentholt, verantwoordelijke communicatie en campagnes bij SKC.

Om data te verzamelen vroeg SKC informatie op bij 108 kledingmerken in Europa, Groot-Brittannië en de VS. Sommige merken weigerden mee te doen aan het onderzoek, meldt SKC. Ook die informatie wordt in de webtool vermeld. 93 procent van de gecontacteerde merken kon niet bewijzen dat ook maar een enkele fabriek in hun toeleveringsketen een leefbaar loon aan zijn arbeiders betaalt, zo laat SKC weten. 63 procent van de merken wilde of kon geen namen en adressen van leveranciers opgeven. Ook deed SKC zelfstandig onderzoek onder 490 fabrieksarbeiders, in China, India, Indonesië, Kroatië en Oekraïne - landen waar veel kleding wordt geproduceerd. “Dit is slechts een begin,” aldus Wentholt. “We willen de fashionchecker uitbreiden met meer merken, meer info van de kant van de arbeidsters en natuurlijk de info up-to-date houden.”

SKC richt zich in het bijzonder tot kledingmerken omdat deze volgens de organisatie een groot deel van de verantwoordelijkheid dragen voor de slechte werkomstandigheden in de kledingindustrie. Het is het gebrek aan transparantie dat de merken in staat stelt om zich aan die verantwoordelijkheid te onttrekken, zo is in het persbericht te lezen. Volgens Wentholt ‘belemmert (die) ook het vermogen van werknemers om hun arbeid eerlijk te organiseren en verbeteringen te eisen’. Muriel Treibich, beleidsmedewerker bij Clean Clothes Campaign, concludeert: “Dit gebrek aan verantwoordelijkheid moet veranderen en daarom hebben we dringend behoefte aan nauwkeurige en actuele gegevens over fabrieken en lonen die in de hele toeleveringsketen worden betaald.”