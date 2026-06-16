Online uitgaven gedaald in eerste kwartaal

Nederlandse consumenten hebben in het eerste kwartaal bijna 9 miljard euro online uitgegeven, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. In het kwartaal is een daling van 6 procent genoteerd ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral de terugloop in uitgaven aan diensten zorgde voor de daling.

Over de gehele linie daalden de uitgaven. De bestedingen aan producten daalden met 2 procent, die aan diensten met 3 procent. Hoewel er minder wordt uitgegeven, betekent het niet dat er minder wordt gekocht. Er werden namelijk wel 2 procent meer productaankopen gedaan, wat suggereert dat de aankopen een lagere waarde hadden. In de dienstensector (zoals tickets voor vliegreizen of concerten) daalde het aantal aankopen wel met 7 procent.

Een van de opvallende cijfers uit de Thuiswinkel Markt Monitor is de stijging van aankopen in China. Het aantal aankopen dat Nederlandse consumenten deden bij Chinese webshops steeg met 43 procent en de bestedingen met 47 procent.