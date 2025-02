Ontwerpersduo Viktor&Rolf verlengt samenwerking met OTB Group

Modegroep OTB verlengt de samenwerking met de ontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren, de creatief directeuren van het Nederlandse modehuis Viktor&Rolf, met vijf jaar. Dat maakt OTB Group bekend in een persbericht. Viktor&Rolf is sinds 2008 onderdeel van het OTB-portfolio.

“Binnen een steeds veranderend modelandschap van merken en ontwerpers zijn we trots om ons unieke artistieke pad van 30 plus jaar voort te zetten”, aldus Horsting en Snoeren, in het persbericht.

OTB is ervan overtuigd dat het Nederlandse modehuis een uniek succes werd in de Haute Couture-wereld onder leiding van Horsting en Snoeren. De collecties vertegenwoordigen diverse nuances en vormen van hun artistieke expressie, zo is te lezen. “Het duo heeft altijd de grens tussen kunst en mode verkend – het concept van haute couture voortdurend opnieuw uitvinden en vormgeven.”

“Viktor en Rolf zijn twee unieke stemmen in de wereld van de internationale mode. Het zijn couturiers die het concept van haute couture hebben gerevolutioneerd. Alles wat ze doen is kunst. Ik ben erg blij om de samenwerking met hen voort te zetten, hun talent zal de modewereld blijven inspireren en verbazen”, aldus Renzo Rosso, voorzitter en oprichter van de OTB Group.