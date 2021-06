Ontwikkelingen op verpakkingsvlak: LVMH werkt met Canopy aan duurzamere alternatieven

LVMH slaat de handen ineen met non-profitorganisatie Canopy voor het ontwikkelen van duurzamere verpakkingsalternatieven. Dat meldt de luxemodegroep in een persbericht. Canopy werkt via de campagnes CanopyStyle en Pack4Good samen met internationale merken om hun toeleveringsketens te verduurzamen. Het richt zich daarbij vooral op het beschermen van oerbossen en bedreigde bosgebieden

Samen met Canopy wil LVMH zeker stellen dat het verpakkingspapier van LVMH-merken niet afkomstig is uit oerbossen of bedreigde bosgebieden, en zich inzetten voor bosgebieden en hun bewoners, zo schrijft het. Tot slot zullen LVMH en dochtermerken de ontwikkeling ondersteunen van circulaire alternatieven voor <em>single-use</em> papieren verpakkingen, zoals verpakkingen gemaakt van gerecycled textiel of restproducten van de landbouw.

De samenwerking is onderdeel van LVMH’s ‘Life 360’-programma, dat erop gericht is de milieu-impact van de operaties van het bedrijf in te perken, zo staat in het persbericht.