Onverkochte mode-voorraad: EU verbiedt vernietiging, dit kun je nog met overstock

Een praktijk die lang gold als een noodzakelijk kwaad in de mode-industrie, wordt vanaf 19 juli illegaal. Vanaf die datum verbiedt de EU grote bedrijven de vernietiging van onverkochte kleding, schoenen en accessoires. Dit betekent het einde van de jaarlijkse verbranding en het storten van miljoenen nieuwe artikelen.

Deze maatregel, vastgelegd in de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), betekent een forse aanscherping van de regels voor een sector die al onder ecologische en economische druk staat. Naast de ecologische impact wil Brussel de uitwassen van een model gebaseerd op overproductie, massale retouren en vernietiging als voorraadcorrectie aanpakken. Dit heeft directe gevolgen voor de strategie, kosten en transparantie van modebedrijven in Europa, meldt EcoTextile News.

Geleidelijke uitbreiding naar middelgrote bedrijven

De regelgeving stopt niet bij grote concerns. Vanaf 2030 geldt het vernietigingsverbod ook voor middelgrote bedrijven, al blijven er voor hen nog enkele gerichte uitzonderingen bestaan, aldus Brussel.

Diezelfde deadline markeert ook een aanscherping van de transparantieverplichtingen. Middelgrote bedrijven moeten dan gedetailleerde informatie publiceren over de onverkochte consumentengoederen die zij afdanken, een eis die al voor grote bedrijven van kracht is. Het doel is helder: het zichtbaar maken van een tot nu toe grotendeels verborgen fenomeen en het vergroten van de verantwoordelijkheid van economische spelers.

Hergebruik, doorverkoop, donatie: een opgelegde modelwijziging

Naast het verbod streeft de Europese Commissie naar een structurele verandering in het voorraadbeheer binnen de mode-industrie. De nieuwe regels moedigen bedrijven expliciet aan om te kiezen voor alternatieven voor vernietiging, zoals:

doorverkoop,

herconditionering,

donatie,

of hergebruik van onverkochte producten.

Volgens de Europese Commissie moet deze aanpak merken aanzetten tot een betere vraagvoorspelling, een optimalisatie van de retourverwerking – een sleutelkwestie voor e-commerce – en de bevordering van circulaire bedrijfsmodellen. Het doel is ook het herstel van eerlijke concurrentie tussen bedrijven die al in duurzame strategieën investeerden en bedrijven die de milieukosten van hun overschotten tot nu toe externaliseerden.

Een enorme milieu-uitdaging

De hervorming komt op een moment dat door Brussel als kritiek wordt beschouwd. Volgens schattingen van de Europese Commissie wordt jaarlijks tussen de vier en negen procent van het onverkochte textiel in Europa vernietigd, nog voordat het gedragen is. Deze praktijk staat voor circa 5,6 miljoen ton CO₂-uitstoot per jaar, een volume dat vergelijkbaar is met de totale netto-uitstoot van Zweden in 2021.

E-commerce is een van de pijnpunten van het systeem. Zoals de Duitse redactie van FashionUnited benadrukt, vernietigt de e-commercesector alleen al in Duitsland jaarlijks bijna twintig miljoen geretourneerde artikelen. Dit toont de omvang van het logistieke en ecologische probleem dat samenhangt met het beleid van gratis retourneren.

Toenemende regeldruk op de Europese mode

Voor spelers in de mode-industrie markeert dit verbod een reglementair keerpunt. De vernietiging van onverkochte voorraad, lang getolereerd vanwege kosten, merkimago of bescherming tegen de grijze markt, wordt nu een juridisch en reputatierisico.

Met de invoering van deze regels via de ESPR bevestigt de Europese Unie haar streven om duurzaamheid tot een structurele pijler van de textielindustrie te maken, in plaats van een louter vrijwillige verbintenis. Voor merken wordt het beheer van onverkochte voorraad een uitdaging op het kruispunt van winstgevendheid, regelnaleving en ecologische geloofwaardigheid.