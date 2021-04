Onverkochte voorraad: Wat gebeurt er met kledingitems als de winkels gesloten zijn?

Sinds de uitbraak van de pandemie vreest de mode-industrie voor grote hoeveelheden onverkochte voorraad uit de fysieke winkels. Afgelopen voorjaar hebben veel ontwerpers en merken een deel van hun collecties uitgesteld tot 2021. Maar nu, zelfs in 2021, is de wereld getuige van maandenlange lockdowns. Met een ongewone winter en collecties die naar de herfst worden doorgeschoven, is het momentum van de mode niet alleen achtergebleven, maar veroorzaakt het ook chaos.

Aan het begin van de pandemie was één ding opmerkelijk. Plotseling waren modebedrijven bereid om openlijk hun problemen te benoemen. Orders werden geannuleerd, huren opgeschort, betalingstermijnen verlengd, goederen geweigerd, verlof aangekondigd, collecties uitgedund en de rest in voorraad genomen, nieuwe strategieën bedacht - en het publiek werd van dit alles op de hoogte gebracht. En nu? Stilte. Merken noch retailers hebben behoefte aan een publieke discussie. Wat gebeurt er met alle koopwaar die is overgebleven van het afgelopen voorjaar en die nu kan worden verkocht? Wat gebeurt er met de onverkochte winterartikelen die uit de winkels moesten worden gehaald om plaats te maken voor de voorjaarscollecties?

Dé winnaars van de crisis: marktplaatsen

Met de sluiting van winkels werden marktplaatsen plots een essentiële optie voor merken en retailers die hun activiteiten online verplaatsten in een poging overgebleven voorraden te verkopen. De groei van marktplaatsen tijdens de pandemie heeft laten zien waar grote delen van de koopwaar naartoe zijn gegaan. Amazon voegde alleen al in de eerste drie maanden van 2021 wereldwijd ongeveer 295.000 nieuwe handelaren toe. De Amerikaanse markt was goed voor de meeste nieuwe toevoegingen, met bijna 77.000 handelaren, of 26 procent. Ongeveer 18.000 nieuwe handelaren hebben zich aangesloten bij Amazon.de, waardoor het Duitse platform de op twee na snelst groeiende Amazon-marktplaats in Europa is, na het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Volgens online fashion retailer Zalando is zijn marktplaats business verveelvoudigd. Het brutovolume van de koopwaar, dat Zalando's eigen verkoop en de verkoop via het "Connected Retail"-platform van derde aanbieders omvat, zal naar verwachting alleen al in het eerste kwartaal met 50 procent groeien. Tegen 2025 zal naar verwachting 50 procent van het totale bruto merchandise volume afkomstig zijn van partnermerken en retailers.

Net als marktplaatsen zijn er andere kanalen om de resterende voorraad te verkopen, zoals shopping clubs die gespecialiseerd zijn in de verkoop van overtollige goederen van merken. Ook hun voorraad- en fabriekscapaciteiten bereiken momenteel echter hun grenzen.

Ship from Store: koopwaar van fysieke winkels die online worden verkocht

Tal van winkelketens hebben zich ingespannen om hun filialen te verbinden aan hun interne productnetwerk om te voorkomen dat goederen ongebruikt achter de gesloten deuren van de fysieke winkels blijven rondslingeren. "Ship from Store wordt steeds vaker gebruikt", zegt Martin Öztürk van Roqqio, dat gespecialiseerd is in software voor fysieke retail en e-commerce en dat een willekeurig aantal winkels kan verbinden met zijn centrale magazijn. Op die manier kunnen de goederen van de winkels worden geïntegreerd in de online handel, op voorwaarde dat de winkels zelf hun verzendingen inpakken. Deze tool heeft merken geholpen om goederen te verkopen tijdens de lockdowns. Het voordeel: "De detailhandelaar behoudt zijn onafhankelijkheid, blijft zichtbaar voor de klant en wordt in de onlinehandel niet volledig afhankelijk van Zalando", aldus Öztürk.

Resterende voorraad doorverkopen: De kanalen zijn schaars

Het doorverkopen van restvoorraden is ook een oplossing. Maar: "Er is een ongelooflijke hoeveelheid goederen op de markt", stelt Andreas Meyer van Captiva, een bedrijf dat momenteel erg in trek is. Hij koopt restvoorraden op en verkoopt ze aan andere landen, vooral binnen Oost-Europa. Al wekenlang krijgt hij minstens vijf aanvragen per dag van winkelketens of grote moderetailers die hun goederen willen verkopen - de aanvragen van kleine detailhandelaars niet meegerekend. "Dat is een situatie die ik in deze bedrijfstak in 25 jaar nog niet heb meegemaakt. Het gaat om het levensonderhoud." Het grootste probleem is de winterkleding, die in 2020 nog wel op tijd werdt geleverd en betaald door de winkeliers, maar vervolgens niet verkocht kon worden. "Maar we kunnen nu ook nergens winterkleding verkopen - zelfs niet in Rusland," legt Meyer uit.

Het enige wat hij kan doen is de goederen opslaan en proberen er volgend najaar vanaf te komen. De situatie is vergelijkbaar in veel andere landen. Overal waar winkels gesloten zijn, blijven er restanten liggen die ergens heen moeten. Dit betekent dat het aanbod van restvoorraden enorm is, maar dat de vraag laag is. Dit komt tot uiting in de inkoopprijs, die momenteel 50 procent lager ligt dan in een typisch inkoopseizoen.

Doneren als laatste optie

Donaties zijn het laatste redmiddel om van overgebleven goederen af te komen en opslagruimte vrij te maken. Maar zelfs deze laatste wanhoopsdaad kan op veel plaatsen, zoals in Duitsland, geld kosten in de vorm van omzetbelasting. Sinds midden maart is het in het kader van een nieuw steunpakket van de regering in Duitsland voor het eerst mogelijk om seizoensgebonden goederen gratis te doneren. Al eind februari eisten handelaren en liefdadigheidsinstellingen dat het doneren van kleding toegankelijker zou worden voor mensen in nood.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt vanuit het Engels naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.