Ook Fng Group Nederland B.V. nu failliet

De Fng Group Nederland B.V. failliet is op 9 december failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam, dat meldt FaillissementsDossier.

De Fng Group Nederland B.V. is nummer 22 van het aantal failliet verklaarde vennootschappen van Belgische modegroep FNG. In augustus sprak de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen het faillissement uit over de F FNG Group NV, FNG Holding NV, FNG International NV en FNG International Holding NV, evenals zeventien andere Belgische vennootschappen van de modegroep, waaronder Brantano NV, Fred & Ginger Retail Belgium NV, Expresso Belgium BV en Claudia Sträter Belgium BV. Aan dit rijtje wordt nu ook de Fng Group Nederland B.V. toegevoegd.

De volgende 22 vennootschappen zijn failliet verklaard: FNG Group NV

FNG International NV

FNG Holding NV

FNG International Holding NV

Brantano NV

CKS Brand Stores BV

CKS Retail Belgium NV

CKS SIS BV

CKS TZ

Fred & Ginger Retail Belgium NV

NS Development NV

Concept Fashion Store XL BV

Concept Fashion Store BV

Market Retail Belgium BV

Expresso Belgium BV

THS Outlet BV

M.A.D. Collections NV

Van Hassels BV

Claudia Sträter Belgium BV

Suitcase BV

Fng Group Nederland B.V.

Beeld: Expresso