Ook functies in e-commerce nu officieel deel van cao retail non-food

Vanaf vandaag zijn ook functies binnen de e-commerce terug te vinden in de Nederlandse cao retail non-food. Dat meldt de Nederlandse retailbrancheorganisatie Inretail in een persbericht. Alle banen in de retail, van verkoopmedewerker tot webshopmanager en back-end-coördinator, kunnen worden ingedeeld volgens de functiewaarderingssystematiek van de cao via een online functiewijzer. Voorheen lag de nadruk van de cao op fysieke retail, maar in het licht van de groei van e-commerce was een update nodig, zo stelt Inretail.

De functiewaarderingssystematiek voor e-commercefuncties is ingedeeld in marketing, commerce, supply chain, data, ICT en management. In de online functiewijzer leiden paar korte keuzemenu’s naar verschillende functiebeschrijvingen met bijbehorende functieniveaus, die corresponderen met de loontabellen van de cao retail non-food. In de functiebeschrijvingen zijn ook richtlijnen voor de benodigde opleiding en werkervaring opgenomen.

De toegevoegde e-commercefuncties werden vorige maand officieel goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken. Voor alle functies in de sector bestaan nu ‘heldere basisafspraken’, zo schrijft Inretail. De brancheorganisatie is blij met de vernieuwingen in de cao. “Ecommerce groeit sterker dan ooit en de cao retail non-food sluit hier nu naadloos bij aan,” aldus Inretail. “Deze vernieuwing is een belangrijke stap in de ambitie om de retailtransitie professioneel te begeleiden.”