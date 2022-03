Ook Inditex activiteiten in Rusland gestaakt

Het Spaanse modeconcern Inditex heeft zaterdag aangekondigd zijn activiteiten in Rusland tijdelijk te staken. Rusland is na Spanje de belangrijkste markt voor de modemultinational en het bedrijf opereerde er tot nu toe via een omnichannel-structuur bestaande uit de verschillende online handelsplatforms van zijn verschillende modeketens, evenals een netwerk van fysieke vestigingen bestaande uit in totaal van 502 verkooppunten, zo schrijft Jaime Martinez van FashionUnited.ES.

De maatregel is afgekondigd door Inditex zelf, eigenaar van bekende modeketens als Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Uterqüe, via een officiële verklaring aan de National Commission of the Stock Market (CNMV). "We kunnen onder de huidige omstandigheden de continuïteit van de activiteiten in Rusland niet garanderen," zo zou het bedrijf in een korte verklaring hebben laten weten. In Rusland werken 9000 mensen bij Inditex.

Inditex voegt zich bij de steeds langer wordende lijst van (mode)bedrijven die hun (verkoop)activiteiten in Rusland stil hebben gelegd.

Hermès zei vrijdag in een LinkedIn-bericht: "We zijn diep bezorgd over de situatie in Europa op dit moment en het is met spijt dat we de beslissing hebben genomen om onze winkels in Rusland tijdelijk te sluiten en al onze commerciële activiteiten vanaf 4 maart 's avonds te pauzeren. We blijven achter onze lokale teams staan,” zo meldt Don-Alvin Adegeest van FashionUnited.UK.

Ook LVMH, Kering, Richemont en Chanel hebben hun winkels gesloten. Woensdag zei LVMH dat de groep “de tragische situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten houdt en naast al degenen staat die zwaar zijn getroffen door deze oorlog. De eerste zorg van het concern is de veiligheid van haar 150 werknemers in Oekraïne en biedt hen essentiële financiële en operationele hulp.” LVMH exploiteert 120 winkels in Rusland en biedt werk aan ongeveer 3.500 mensen.

Kering zei vrijdag in een tweet: "Vanwege de groeiende bezorgdheid over de huidige situatie in Europa, sluit Kering tijdelijk zijn winkels in Rusland voor zijn huizen die de Groep rechtstreeks in het land exploiteert."

Nu de meeste luxemerken hun activiteiten in Rusland stopzetten, is de impact op de winst misschien niet zo rampzalig als eerder werd gesuggereerd. Tijdens een seminar dat op vrijdag werd georganiseerd door Luxury Daily, werd in een panel besproken hoe luxemerken eeuwen van onrust, oorlog en revolutie hebben overleefd, en de huidige situatie niet anders is.

Reputatierisico is misschien wel het grootste

Voor degenen die in Rusland blijven opereren, kan reputatierisico in feite meer schade aanrichten dan het financiële risico. Luxegroepen zijn veel minder afhankelijk van de Russische markt in vergelijking met de VS en China. De Zwitserse bank UBS onderstreepte dat Rusland geen erg groot deel van de wereldeconomie uitmaakt, met veel merken die minder dan 1 procent van de omzet uit Rusland halen, zelfs niet van haar burgers die in het buitenland winkelen.

Bedrijven als Apple, Microsoft, Ikea en Nike reageerden snel op de Russische invasie en stopten hun activiteiten, maar in schril contrast hiermee wachtten de meeste luxe- en modemerken tot de negende dag van de oorlog om hun Russische activiteiten op te schorten. Onder invloed van sociale media kunnen merken het zich niet langer veroorloven te zwijgen.

Sportbedrijf Puma kondigde zaterdag eveneens aan dat 'heeft besloten de activiteiten van al zijn winkels in Rusland op te schorten'.