Ook Nederlandse FNG-vennootschappen failliet verklaard

De Nederlandse entiteiten van FNG zijn op vrijdag failliet verklaard. Dat meldt het bedrijf vandaag in een persbericht. De bewindvoerder en het bestuur van FNG Nederland hebben de rechter-commissaris verzocht om de surséance van betaling van de Nederlandse FNG-entiteiten om te zetten in faillissement.

De reden voor de aanvraag van de omzetting van de surséance naar faillissement is vooral van technisch-juridische aard, zo wordt gemeld in het persbericht. Een succesvolle doorstart van de Nederlandse FNG-merken is hierdoor kansrijker. De winkels zullen voorlopig nog open blijven. Het loon van de werknemers zal doorbetaald worden door het UWV.

Toch faillissement voor Nederlandse FNG-vennootschappen

Afgelopen maandag zijn al 21 Belgische vennootschappen van FNG failliet verklaard. Dit gebeurde nadat het bedrijf vorige week het faillissement aanvroeg in Belgie voor alles behalve FNG NV, het moederbedrijf van alle vennootschappen. Voor de Nederlandse entiteiten werd destijds surseance aangevraagd.

Het is een intens halfjaar voor FNG. Aan het begin van het jaar kondigde de modegroep aan te gaan focussen op de digital first strategie en daarom de Nederlandse winkels van Promiss en Steps (grotendeels) te gaan sluiten. Vervolgens opende de beurswaakhond FMSA een onderzoek naar diverse deals van FNG, wisselde het bedrijf drie keer van CEO en bleek FNG in 2019 een verlies van mijn 300 miljoen te hebben geleden.

Beeld: FNG/Brantano