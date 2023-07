Ook Prada stapt de cosmetica in

Prada stapt voor het eerst de cosmetica in met een make-up- en huidverzorgingslijn. Dat meldt WWD in een exclusief verhaal.

L'Oréal Luxe, de licentiehouder van Prada Beauty sinds januari 2021, blijft daarmee haar aanbod aan make-up door designer modemerken uitbreiden. Vorig jaar was de luxedivisie de grootste omzetmaker van de groep met 38,3 procent van het totaal, meldt WWD.

Na het verwerven van de Prada Beauty licentie gaf L'Oréal Luxe de al bestaande Prada geuren al snel een update. Vandaag geeft Cyril Chapuy, president van L'Oréal Luxe, de entree in cosmetica als een belangrijke stap voor het modemerk, vertelt hij aan WWD. “De lancering opent een nieuw hoofdstuk dat het merk naar nieuwe hoogten zal stuwen.”

Verder verwijst hij naar de collectie als "hedendaagse luxe schoonheid op zijn best: superieure kwaliteit, baanbrekende technologische innovatie en geen compromis op het gebied van duurzaamheid."

Hoewel modemerken in de cosmetica geen nieuw verschijnsel is (Chanel, Dior, Burberry en Yves Saint Laurent, om er maar een paar te noemen, hebben al langere tijd make-up en huidverzorging lijnen), zijn het aantal nieuwe lanceringen in de richting de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo stapten Gucci, Hermès en Valentino respectievelijk in 2019, 2020 en 2021 de make-up in.

De nieuwe productcategorieën van Prada worden op 1 augustus gelanceerd op de Prada en Prada Beauty online shop. Daarna begint een uitrol in een selectie aan luxe warenhuizen en speciaalzaken, waaronder eerst Harrods, Selfridges en later Douglas in Duitsland en Rinascente in Rome.

De prijzen variëren van 45 euro voor een lippenstift tot tachtig euro voor een oogschaduw en 360 euro voor een crème. De make-up collectie is gebaseerd op de texturen, kleuren en prints die terug te vinden zijn in de Prada archieven.