Oorlog Midden-Oosten werpt schaduw op sectorprognoses: Rabobank verwacht prijsstijgingen voor mode

Waar 2026 eerst nog gezien werd als een jaar van herstel in diverse sectorprognoses, gooit de oorlog in het Midden-Oosten roet in het eten. Rabobank heeft op vrijdag dan ook een nieuwe sectorprognose uitgebracht waarbij het ook kort aandacht besteedt aan de detailhandel.

Voor het jaar 2026 zag Rabobank een koopkrachtstijging die door zou zetten in 2027. Echter is het nu aannemelijk dat diverse prijsstijgingen doorgevoerd zullen worden en dat de inflatie zal stijgen, waardoor consumenten voorzichtiger zullen zijn met hun uitgaven. Prijzen zullen als eerste stijgen in de food-sector en na gemiddeld een jaar, volgens onderzoek van RaboResearch, zullen de prijzen ook stijgen in de schoenen- en kledingsector.

Rabobank schrijft dat het voor de onder andere de kleding- en schoenenbranche een stabiel groeitempo blijft verwachten dat gelijk loopt met 2025. “De structurele groei van online verkoop blijft in de meeste segmenten een belangrijke stimulans, waarbij retailers hun fysieke en digitale kanalen steeds beter integreren”, aldus het bericht.

De bank verduidelijkt echter wel dat het drie scenario’s heeft uitgewerkt. Het basisscenario waarbij het conflict maar enkele weken duurt en twee scenario’s waarbij het conflict verder is geëscaleerd. Rabobank stelt dat de sectoren die meteen effecten ondervinden van het conflict de industrie, de vervoersector, de groothandel en de reisbranche zijn.