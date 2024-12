Op bezoek bij Spaanse tassenproducent Paris/64

Madrid – De naam mag dan Frans zijn, de ziel ademt Spaans vakmanschap. We hebben het over het Spaanse luxemerk Paris/64, dat de deuren van zijn eigen productiefabriek heeft geopend in het Spaanse Illueca. FashionUnited kreeg de gelegenheid om de fabriek te bezoeken, samen met de oprichters van het merk.

Paris/64 werd in 2019 opgericht door het ondernemersduo María Alfonso, creatief directeur, en José María Poza, algemeen directeur. Na de eerste stappen als opkomend luxemerk kwam het volgende keerpunt in juni 2022. Drie jaar na de start van dit ondernemersavontuur werd een minderheidsbelang in het bedrijf verkocht aan twee ‘familiebedrijven’' uit Aragón. Zij zagen de potentie van het project en investeerden 2,5 miljoen euro. Dit kapitaal was niet alleen bedoeld om de groei in Spanje te stimuleren, maar vooral om internationale expansie te realiseren. Tegelijkertijd behielden de oprichters de controle over de bedrijfsvoering en de toekomstige ontwikkeling van het modehuis.

Fabriek van Paris/64 in Illueca, Zaragoza (Spanje). Credits: Paris/64.

Met dit nieuwe kapitaal en de strategie van de oprichters zette Paris/64 koers naar een nieuwe mijlpaal: de opening van hun eerste eigen fabriek. De oprichters vertelden ons tijdens ons exclusieve bezoek eind november 2024 dat er een initiële investering van 900.000 euro nodig was voor de opstart van de fabriek. De productielocatie is nu uitgerust met machines die een maandelijkse productie van 25.000 tassen mogelijk maken. Dit doel zal geleidelijk worden bereikt, naarmate de productie wordt opgeschaald in lijn met de toenemende verkoopcijfers. Hoewel we geen concrete omzetcijfers kregen, werd wel bevestigd dat ongeveer 70 procent van de totale omzet van het merk, gespecialiseerd in tassen en lederwaren, maar ook met collecties in textiel, schoenen en zelfs een eigen parfum, al afkomstig is van buiten Spanje. De belangrijkste markten zijn de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea, in die volgorde.

Meer dan een fabriek

De fabriek is gevestigd in Illueca, Aragón, op slechts 45 minuten rijden van het centrum van Zaragoza, waar Paris/64 zijn hoofdkantoor heeft. Naast de cijfers en het algemene overzicht dat we kregen tijdens ons bezoek, waren er drie belangrijke punten die we konden afleiden: ten eerste, het belang van een eigen productiefaciliteit voor het merk; ten tweede, de uitdaging om het ambachtelijke werk, waar het merk tot nu toe op vertrouwde via ateliers in het gerenommeerde Ubrique (Cádiz), intern te repliceren; en ten derde, de impact van het project, niet alleen intern voor het bedrijf, maar ook extern voor de regio Aranda in Aragón.

Fabriek van Paris/64 in Illueca, Zaragoza (Spanje). Credits: Paris/64.

Om deze drie punten, die cruciaal zijn om de betekenis van deze eerste eigen fabriek van Paris/64 te begrijpen verder uit te diepen, begon ons bezoek met een hartelijk welkom van María Alfonso en José María Poza. Zij gaven ons een eerste schets van de snelle en aanhoudende groei van Paris/64. Een zichtbaar geëmotioneerde Poza deelde met ons al het werk, met successen en tegenslagen, dat gepaard is gegaan met het opzetten van deze productielocatie. De fabriek biedt faciliteiten die vergelijkbaar zijn met die van grote luxemerken. In de markt is het gebruikelijk dat merken, zelfs met een aanzienlijk imago en hoge prijzen, hun productie van tassen en lederwaren uitbesteden. Dit model, gecentraliseerd in Ubrique, werd ook door Paris/64 gehanteerd. Het management vond het echter noodzakelijk om een eigen fabriek te openen om drie belangrijke redenen: kwaliteitscontrole over de productieprocessen, bescherming van het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe tassenmodellen, en gegarandeerde productieniveaus om de voorraad te waarborgen naarmate het bedrijf groeit.

Met het bereiken van deze drie doelen, en ondanks de duidelijke koers, redenen en het productiemodel, benadrukte Poza tijdens ons bezoek dat na de vorming van het team voor de fabriek, de eerste zes maanden bijna volledig gewijd waren aan training en opleiding van de momenteel ongeveer 36 werknemers, voornamelijk vrouwen. Zij werden opgeleid om hetzelfde ambachtelijke werk te leveren als in de ateliers van Ubrique, waar Paris/64 tot nu toe alle productie had ondergebracht. De samenwerking met deze ateliers zal vanuit Aragón worden voortgezet, maar nu met kwaliteitscontrole vanuit de eigen fabriek in Illueca. In de fabriek zijn alle processen gecentraliseerd, van de ontvangst van het leer tot het snijden, stansen en stempelen. Dit garandeert dat alle onderdelen van de Paris/64-tassen worden gemaakt van de beste stukken leer en materialen waarvan de kwaliteit en behandeling direct door het merk zijn gecontroleerd. Deze garanties waren niet afwezig in Ubrique, maar de firma gaf aan dat ze essentieel zijn om te kunnen concurreren met de grote internationale luxemerken. Veel van deze concurrenten produceren ook in Ubrique, waardoor Paris/64 niet altijd de volledige capaciteit van de ateliers kon benutten, aangezien deze al grotendeels bezet waren door de grote modehuizen. Een eigen fabriek was dus een onmisbare stap voor de groei en ontwikkeling van Paris/64. Net als de grote luxemerken experimenteert de firma nu met nieuwe tassenontwerpen en worden alle onderdelen van de tassen in eigen beheer geproduceerd. Vervolgens wordt besloten of de tassen in de fabriek worden geassembleerd of dat dit wordt uitbesteed aan de ateliers in Ubrique.

Fabriek van Paris/64 in Illueca, Zaragoza (Spanje). Credits: Paris/64.

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, richten we ons op Illueca in de regio Aranda, waar Paris/64 ervoor koos zijn fabriek te vestigen. Deze plaats heeft een rijke geschiedenis in de schoenen fabricage, maar werd, zoals Poza ons vertelde, zwaar getroffen door de opkomst van Aziatische landen in deze sector. Het aantal schoenfabrieken daalde van meer dan 100 naar slechts 10. Deze enorme impact liet ervaren vakmensen zonder werk achter en creëerde een desolate regio met lege fabriekshallen. Paris/64 wil deze sociaaleconomische situatie graag helpen verbeteren met de opening van hun eigen fabriek. Alle medewerkers komen uit de schoenindustrie van Illueca en krijgen dankzij Paris/64 de kans om hun carrière nieuw leven in te blazen. De werknemers erkenden echter dat het omscholingsproces niet eenvoudig was. Hoewel beide industrieën leer als belangrijkste grondstof gebruiken, is het productieproces van schoenen en tassen heel verschillend. Het maken van een tas is veel ambachtelijker en complexer om zonder onvolkomenheden uit te voeren, vooral gezien de hoge kwaliteitsnormen van Paris/64. Het merk verwacht dat de huidige personeelsbezetting van 36 werknemers in de fabriek volgend jaar met ongeveer 25 procent zal toenemen.

Een "nieuw Arteixo" in Aragón

Jorge Azcón, president van de regionale regering van Aragón, opende de fabriek van Paris/64 in Illueca, waarmee hij de rol van het merk in de revitalisering van de regio benadrukte. Tijdens de opening kreeg de president dezelfde rondleiding als wij en maakte hij kennis met de productieprocessen en de ambitie van Paris/64 om van de regio Aranda opnieuw een belangrijk industrieel centrum te maken, ditmaal voor de ambachtelijke productie van tassen. Dit zou een positief domino-effect kunnen hebben op de regio, met onberekenbare positieve gevolgen.

Jorge Azcón, president van de regionale regering van Aragón, tijdens zijn bezoek aan de fabriek van Paris/64 in Illueca, Zaragoza (Spanje). Credits: Regionale regering van Aragón.

“Na de opkomst van de Aziatische markt”, aldus het management van Paris/64, “daalde het aantal ambachtelijke schoen- en lederwarenfabrieken in Illueca van meer dan 100 naar slechts 10”. Dit creëerde een moeilijke situatie voor de regio, de getroffen werknemers en hun families. Paris/64 “is vastbesloten om de regio weer tot een wereldwijde referentie te maken”, maar nu “in de ambachtelijke productie van tassen”. Een aanzienlijke uitdaging, waarvoor ze samenwerken met “de beste professionals uit Ubrique”. Zij leiden de eerste werknemers op, wat “in combinatie met de kennis van de lokale arbeiders, die dankzij dit project na een lange periode van werkloosheid weer aan de slag kunnen”, leidt tot een “hoopvolle” kijk op dit nieuwe project. Het project “streeft ernaar om de regio tot een referentie te maken in de ambachtelijke productie van betaalbare luxetassen”.

“Ik ben ervan overtuigd dat het succes van Paris/64 ervoor zal zorgen dat we over de regio Aranda zullen spreken als het nieuwe Arteixo”, verklaarde Jorge Azcón, president van de regionale regering van Aragón. “Ondernemers zoals María en Chema transformeren onze samenlevingen en blazen onze regio's nieuw leven in”, en daarom, voegde hij eraan toe, “staan we in Aragón open voor alle mensen en bedrijven die, net als zij, in onze regio willen investeren”.

Nieuwe winkels in Barcelona… en New York

Naast de opening van de fabriek in Illueca opende Paris/64, voortbordurend op de aanhoudende groei, medio november een pop-upstore in Barcelona, op nummer 195 van de Calle del Rosselló, in het hart van de Antiga Esquerra de l'Eixample. Deze tijdelijke winkel is geopend ter gelegenheid van de start van het kerstseizoen en blijft naar verwachting open tot 15 januari. Vanaf die datum zal Paris/64, zo vertelde het management ons tijdens ons bezoek aan de fabriek in Illueca, zich richten op de opening van een permanente winkel in Barcelona. Ze verwachten deze winkel binnen ongeveer drie maanden te kunnen openen, als voorlaatste stap in hun succesvolle en stille retailstrategie.

Pop-upstore van Paris/64 (tot 15 januari 2025) op nummer 195 van de Calle del Rosselló in Barcelona (Spanje). Credits: Paris/64.

Het luxemerk werkt uitsluitend via eigen verkoopkanalen, zowel online als offline. Momenteel zijn er vier eigen winkels in Madrid, Zaragoza, Sevilla en Bilbao. De nieuwe winkel in Barcelona zal begin 2025 openen, en Paris/64 verwacht in datzelfde jaar nog twee winkels in Spanje te openen. Met deze nieuwe vestigingen denken ze voldoende vertegenwoordigd te zijn om hun activiteiten nationaal verder te ontwikkelen. Daarna zal de focus verschuiven naar de ontwikkeling van een eigen internationaal retailnetwerk. Dit is een reactie op het feit dat 70 procent van de omzet buiten Spanje wordt gegenereerd, beginnend met de Verenigde Staten, de grootste markt van het bedrijf. Paris/64 wil daar fysiek aanwezig zijn met een eigen winkel in New York. Ze verwachten deze boetiek in het vierde kwartaal van 2025 te kunnen openen.