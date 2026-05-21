Opeenstapeling van tegenslagen werd Tante Betsy fataal

Het Gelderse, retro vrouwenkledingmerk Tante Betsy dat medio april failliet verklaard werd, ging ten onder door een verzameling tegenslagen. Zo blijkt uit het faillissementsverslag van curator mr. R.C. Faase.

Waar het bedrijf in 2023 nog een omzet van ruim 2,1 miljoen euro noteerde, kelderde dit naar ruim 6 ton in 2025. Ondertussen liepen de verliezen op. In 2026 heeft Tante Betsy ruim een ton aan schulden.

Eigenaresse en ontwerpster Alisa Sprikkelman wijst een opeenstapeling van externe factoren als oorzaak aan. Zo drukte een openstaande vordering van de Belastingdienst voor de terugbetaling van coronasteun zwaar op de liquiditeit. Een Italiaanse leverancier in geldnood eiste vooraf betalingen, maar leverde de cruciale zomercollectie uiteindelijk niet. In het verslag wordt nog de concurrentiedruk van Chinese e-commerceplatforms genoemd, alsook de stijgende personeelskosten en een conflict met een ander merk dat de ontwerpen van Tante Betsy een-op-een kopieerde. De curator moet dit verhaal nog nalopen, en start een eigen onderzoek.

De schuldenlast aan 10 concurrente crediteuren bedraagt ruim een ton, de fiscus eist nog 15.392 euro aan loonheffingen en motorrijtuigenbelasting, en er ligt een boedelschuld van ruim 6.000 euro aan huur voor het winkelpand in Elst.

De curator probeert de schade te beperken: na een laatste uitverkoop die al 34.703,98 euro opleverde, opent de fysieke winkel in mei nog twee dagen de deuren om de resterende kledingvoorraad maximaal te gelde te maken. Ook wordt onderzocht of openstaande vorderingen bij drie Duitse partijen nog geïnd kunnen worden.

FashionUnited heeft navraag gedaan of er een doorstart in het verschiet ligt, hierop kwam nog geen antwoord.