Operationeel resultaat van Zalando bijna verdubbeld in tweede kwartaal

Positief nieuws bij Zalando: in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar is het operationeel resultaat (aangepast EBIT) met 87 procent gestegen. Deze stijging schrijft Zalando onder andere toe aan grotere bestellingen en minder fullfilmentkosten, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Door de stijging van het aangepast EBIT kwam het operationeel resultaat neer op 144,8 miljoen euro.

“Midden in het uitdagende retaillandschap blijven we efficiëntie verbeteren in fulfillment en marketing,” aldus Zalando chief financial officer Sandra Dembeck, in het persbericht. “Deze inzet heeft resultaten geboekt dit jaar met een aangepast EBIT dat bijna is verdubbeld in het tweede kwartaal. Zulk succes maakt ons klaar om de focus te verplaatsen naar investeringen en groei initiatieven.”

Waar het operationeel resultaat juist steeg, daalde de omzet juist bij Zalando. In het tweede kwartaal liet de omzet een kleine afname zien van 2,5 procent. Hierdoor kwam de omzet neer op 2,6 miljard euro.

Zalando meldt in het kwartaalverslag dat het de voorspelling voor het huidige boekjaar nauwkeuriger maakt. Het bedrijf verwacht nu een aangepast EBIT tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro. De omzet zal naar verwachting terechtkomen tussen een daling van 1 procent tot een stijging van 4 procent.

Het is een schril contrast met de resultaten die Zalando jaren geleden boekte. Zo boekte het in coronajaar 2020 nog een omzetplus van 23,1 procent en in 2021 een plus van 29,7 procent. Pas in 2022 stabiliseerde de omzet.