Operationele winst Richemont groeit met 34 procent naar recordbedrag

Het Zwitserse luxeconglomeraat Compagnie Financière Richemont SA noteert een operationele winst van ruim 5 miljard euro in boekjaar 2023. De operationele winst ligt 34 procent boven het niveau van een jaar eerder, blijkt uit het jaarverslag. Daarmee behaalt het bedrijf een record.

De omzet zit ook in de lift. Deze stijgt met negentien procent naar 19,95 miljard euro. De omzet stijgt in alle regio’s waar het bedrijf actief is. Japan boekte de sterkte omzetgroei, zo’n 45 procent. Dat komt door solide binnenlandse verkopen en de geleidelijke terugkeer van toerisme. Na Japan, volgt Europa met een omzetgroei van dertig procent. Frankrijk, Italië en Zwitserland presteerden opmerkelijk goed, aldus Richemont in het verslag. De omzet in Noord- en Zuid-Amerika groeiden met 27 procent en het Midden-Oosten en Afrika behaalde een groei van 24 procent.

Ondanks de positieve cijfers wat betreft de omzet en de operationele winst, ziet Richemont het resultaat onderaan de streep met 86 procent dalen. Vorig boekjaar behaalde het bedrijf een winst van 2 miljard euro. Dit jaar is dat nog maar 301 miljoen euro. De winstdaling heeft volgens Richemont te maken met het verlies van 3,6 miljard euro uit beëindigde activiteiten. “Dit was voornamelijk een gevolg van de non-cash last van 3,4 miljard euro bij de overdracht van de netto activa van YNAP naar ‘aangehouden voor verkoop’.”