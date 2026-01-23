Opnieuw banenverlies: Zalando stopt met contentafdeling

Zalando schrapt opnieuw banen. De Berlijnse online retailer stopt met de afdeling ‘Zalando Lounge Content Solutions’, zo bevestigt het bedrijf vrijdag tegenover FashionUnited.

Concreet gaat het om de eigen contentproductie-afdeling, waar volgens diverse media, waaronder Rundfunk Berlin-Brandenburg, 180 medewerkers werkzaam zijn. De productie, aldus het nieuwsplatform, start op 1 juli en de afronding is voor het einde van het jaar.

Terwijl mediaberichten financiële redenen noemen voor het einde van de Lounge Studios, wijst Zalando vooral op de veranderende capaciteiten voor contentproductie in de mode-industrie. Toen de online retailer met eigen productie begon, was er de noodzaak om content intern te produceren. Alleen zo kon aan de verwachtingen van de klant en de eigen kwaliteitseisen worden voldaan, klinkt het vanuit Berlijn.

Inmiddels beschikken gespecialiseerde partners over uitgebreide expertise en de juiste tools. Hierdoor is hun ondersteuning op dit gebied flexibeler, kostenefficiënter en schaalbaarder dan wat Zalando intern kan bieden.

“Om onze strategie consequent te blijven uitvoeren en kwalitatief hoogwaardige en inspirerende content te produceren op de vereiste snelheid en schaal, hebben we besloten de capaciteiten van Zalando Lounge Content Solutions uit te besteden aan ons vertrouwde externe partnernetwerk van Zalando”, aldus een verklaring tegenover FashionUnited. “Dit stelt ons in staat om gebruik te maken van de geavanceerde technologische mogelijkheden, de snelheid en de operationele flexibiliteit van deze partners. Als gevolg hiervan hebben we de moeilijke beslissing genomen om de afdeling Zalando Lounge Content Solutions op te heffen.”

Het einde van de contentafdeling volgt slechts enkele weken na de aankondiging dat het Berlijnse bedrijf eind september zijn logistiek centrum in Erfurt met 2.700 medewerkers sluit. De reden hiervoor is de herstructurering van het eigen Europese logistieke netwerk na de overname van online moderetailer About You vorig jaar. Kort daarna werd bekend dat de geplande sluiting in Erfurt volgens de ondernemingsraad aanzienlijk meer banen] zou kunnen treffen dan tot nu toe aangenomen.