Opnieuw meer online bestedingen in Q1, maar juist krimp bij bestedingen aan producten

De online bestedingen in het eerste kwartaal van 2022 komen uit op 8,2 miljard euro door een stijging van 7 procent, aldus de Thuiswinkel Markt Monitor. Dit is opmerkelijk aangezien het eerste kwartaal van 2021 juist gekenmerkt wordt door de harde lockdown en de harde stijging van online uitgaven. De stijging is vooral te danken aan de hogere uitgaven aan diensten, bij producten was juist een daling te zien.

De bestedingen aan diensten steeg met 125 procent. Er was vooral een opleving te zien in de categorieën pakketreizen en tickets voor attracties en evenementen. "Consumenten hebben, ondanks de lockdown begin dit jaar afgelopen kwartaal, wel het vertrouwen gehad dat ze dit voorjaar en deze zomer op reis kunnen gaan. We verwachten dat deze groei doorzet in Q2 wanneer meer last-minute boekers hun aankopen doen," aldus Marlene ten Ham, algemeen directeur Thuiswinkel.org in het persbericht. In het kwartaal werd 3,1 miljard euro aan diensten besteedt, waardoor het op het niveau van het eerste kwartaal van 2019 komt.

Bij de online bestedingen aan producten was er juist een krimp te zien van 18 procent. Maar wanneer vergeleken met de uitgaven in de eerste kwartalen van 2020 en 2019 liggen de bestedingen aan producten nog steeds hoger. De bestedingen aan producten kwamen in het kwartaal uit op 5,1 miljard euro.