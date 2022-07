Oprichter Anthony Morato: 'Pakken worden zeker een verkoophit in 2022'

Het Italiaanse herenkledinglabel Antony Morato is optimistisch over het lopende jaar - ondanks de onzekere economische situatie. Op de herenmodebeurs Pitti Uomo in Florence presenteerde het in 2007 opgerichte modebedrijf uit de buurt van Napels zijn SS23-collectie, geïnspireerd door reizen en door Europese hoofdsteden, van Londen tot Berlijn.

In een interview met FashionUnited vertelt oprichter en CEO Lello Cardarelli over zijn verwachtingen voor 2022 en trends in de herenmode.

Wat hebben jullie als modebedrijf moeten veranderen sinds de pandemie?

Door de komst van de coronapandemie moesten wij ons bedrijfsmodel fundamenteel herzien, het digitaliseringsproces versnellen en de online verkoop stimuleren. We hebben ook onze uitgaven gestroomlijnd en investeringen geoptimaliseerd. Ons bedrijf is echt verbeterd en efficiënter geworden sinds corona.

Hoe gaan de zaken sinds het begin van de pandemie?

2021 was een goed jaar voor ons. We zagen de omzet toen al stijgen met 21 procent ten opzichte van 2020, en 2022 komt daar nu al bovenuit. We sloten het eerste kwartaal af met een groei van 22,3 procent en behaalden een omzet van 23,6 miljoen euro. De komende maanden zullen nog beter gaan: we verwachten dit jaar af te sluiten met 80 miljoen euro.

Welke trends en bestsellers ziet u voor de mannenmode van de toekomst?

In dit eerste deel van het jaar is onze sterkste trend formele mode. Ik denk dat dit de rest van het jaar zo zal blijven. Evenementen komen weer op gang, onze klanten wonen weer publieke gelegenheden bij. Pakken zullen in 2022 zeker een bestseller worden.

Beeld uit de SS23-collectie van Antony Morato. Beeld: Antony Morato

Welke markten zijn belangrijk voor jullie, en welke hebben tijdens de pandemie aan belang verloren?

We hadden te lijden onder de pandemie op al onze belangrijkste markten: in Italië en in de rest van Europa. In 2021 herstelden we ons langzaam, en konden we onze posities in Europa consolideren en onze activiteiten versterken in drie belangrijke regio's buiten de EU, namelijk India, Zuid-Afrika en Latijns-Amerika, die nu aantrekken en belangrijker worden voor onze inkomsten.

Wat zijn je verwachtingen voor dit jaar?

Gezien de positieve resultaten die wij sinds het begin van dit jaar elke maand hebben gezien, zijn onze verwachtingen gestegen. Ik verwacht zeer goede resultaten en hoop dat mijn team en ik een positieve tijd tegemoet gaan met minder spanning in de bedrijfsvoering.

Van het consumentenvertrouwen tot de inflatie en de toeleveringsketen: er zijn veel zaken die modebedrijven momenteel zorgen baren. Wat zijn jullie grootste zorgen?

We maken ons alleen zorgen om de oorlog. De rest kunnen we wel aan.

Hebben jullie de prijzen verhoogd en zo ja, met hoeveel?

Onze FW22-23 collectie is 10 procent duurder dan de FW21-22 collectie. Dat zal ook wel het geval worden voor de SS23-collectie.

Een Antony Morato-winkel in Duitsland. Beeld: Antony Morato

Dit interview werd schriftelijk afgenomen.

