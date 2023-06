Oprichter damesmodemerk Yoek neemt een stap terug, bedrijf overgenomen

Yoek B.V. is per vandaag overgegaan in de handen van de Yoek Fashion Group B.V. Oprichter van het damesmodemerk Yoek, Johanna Timmer, neemt na 38 jaar een stapje terug bij het bedrijf.

Met de overname komt het bedrijf onder leiding te staan van directeur-grootaandeelhouder Michiel van Kempen. Kempen heeft tijdens zijn carrière veel ervaring opgedaan in diverse marketing en salesrollen, onder andere bij L’Oréal. De afgelopen zes jaar is hij managing director geweest bij Bunzl.

Timmer zal nog wel actief blijven bij Yoek, dat zich richt op kleding voor vrouwen met een grotere maat. Timmer blijft zich focussen op de ontwikkeling van de collecties. Ook mede-eigenaresse Chantal Smits blijft bij Yoek betrokken als Head of Design & Production.

Oprichter Johanna Timmer in het persbericht: “Alweer 38 jaar geleden begon ik aan het verwezenlijken van een droom en inmiddels ben ik ontzettend trots op het mooie bedrijf dat er vandaag de dag staat. Een geweldig team en een vaste klantenbasis maken dat ik altijd met heel veel passie heb mogen werken. Langzaamaan merk ik dat het tijd wordt om zelf een stapje terug te doen en ruimte te maken voor een frisse wind. De continuïteit van Yoek is gewaarborgd, want het bedrijf en label worden doorgezet onder de naam Yoek Fashion Group, onder leiding van Michiel van Kempen. Na zoveel jaren voelt het als een bitterzoet afscheid, met een lach en een traan, maar vol vertrouwen draag ik het stokje over. Dit betekent niet dat ik Yoek volledig achter me laat, ik zal mijn leven vooral door gaan brengen in Italië maar ik blijf nauw betrokken bij het creatieve proces en het maken van prachtige collecties.”

Yoek wordt verkocht bij ruim 150 winkels in Europa.