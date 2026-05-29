Oprichter Everlane plant nieuwe modebedrijf na overname door Shein

Oprichter van Everlane, Michael Preysman, bereidt de lancering van een nieuw modemerk voor na de controversiële verkoop van Everlane aan Shein, aldus Forbes.

De stap volgt op de overname van de Amerikaanse modewinkel door Shein eerder deze maand. De deal veroorzaakte veel ophef bij klanten en duurzaamheidsvoorvechters, gezien Everlane's jarenlange focus op duurzaamheid.

Everlane, opgericht door Preysman in 2011, bouwde zijn reputatie op ‘radicale transparantie’. Het merk publiceerde informatie over fabrieken en de kosten van materialen, arbeid en transport voor zijn producten. Na de pandemie had het merk echter moeite om weer op gang te komen. Een oplopende schuld en dalende verkoopcijfers dwongen grootaandeelhouder L Catterton naar verluidt om op zoek te gaan naar een nieuwe investering of een verkoop.

Everlane-oprichter slaat nieuw pad in

De overname door Shein is goedgekeurd door de raad van bestuur van L Catterton. Shein is een bedrijf dat vaak kritiek krijgt vanwege zijn milieu-impact en ultra-fast fashion bedrijfsmodel. Leden van de raad van bestuur zijn onder meer LVMH-voorzitter en CEO Bernard Arnault en zijn familie.

Als reactie hierop heeft Preysman een wachtlijstplatform gelanceerd onder de naam ‘Still Radical’. Hierin schetst hij plannen voor een nieuwe onderneming, gebaseerd op vergelijkbare duurzaamheidsprincipes, maar zonder de steun van durfkapitaal of private equity.

“De verkoop van Everlane heeft vragen en discussies opgeroepen over de levensvatbaarheid van duurzame mode in 2026,” vertelde een woordvoerder van Preysman aan Forbes. “Michael gokt erop dat hij een weg vooruit kan vinden, gebaseerd op zijn lessen uit de successen en tekortkomingen van de industrie in het afgelopen decennium.”

In een bericht aan abonnees voegde Preysman toe: “Dus we beginnen opnieuw. Dezelfde principes, maar een nieuwe aanpak. En dit keer: geen durfkapitaal, geen private equity.”