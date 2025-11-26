Oprichter Rain Couture lanceert nieuw merk Comfort Couture

Ondernemer en ontwerper Daphne Gerritse voegt een nieuw merk toe aan haar werkzaamheden. De bedenker van Rain Couture lanceert Comfort Couture, ook afgekort tot CoCo.

Comfort Couture gaat voor ‘de luxe uitstraling van couture met het draagcomfort van loungewear’. De collectie is ademend, wasbaar, non-iron en zo ontwerpen zodat het de gehele dag gedragen kan worden.

"Ik was klaar met kiezen tussen stijl en comfort. Als moeder, ondernemer en vrouw met een dag die nooit lineair loopt, wil ik geen zes outfits per dag. Ik wil kleding die me omarmt, niet afremt. Van schoolplein naar boardroom, van Zoom-call naar bank. Ik wil in mijn sophisticated pak kunnen presenteren én ermee op de bank kunnen ploffen, met een peuter op schoot en een kop thee in de hand." zegt Gerritse in het persbericht.

Zo is er de ‘Zip-off jumpsuit’ in diverse kleuren. Deze jumpsuit ritst af bij de taille en heeft een workwear uitstraling. Andere items in de collecties zijn blazers, een hoodie, een bodysuit, een (gestreepte) blouse, een camisole, een rok en diverse broekmodellen. Elk ontwerp is in kleine aantallen geproduceerd. Prijzen liggen tussen de 79,00 euro voor de camisole en 279,00 euro voor de jumpsuit. De collectie is verkrijgbaar in de winkels van Rain Couture en via de webshop van Rain Couture.

Dat Gerritse nu met Comfort Couture komt, een lijn die gericht is op kleding die het leven makkelijker maakt zonder in te boeten op stijl, is niet een totale verrassing. Het merk Rain Couture, dat ze in 2015 oprichtte, doet precies dat maar dan voor regenkleding. Ze vond voor Rain Couture de traditionele regenjas opnieuw uit. De materialen zijn zowel ademend als winddicht. Rain Couture is inmiddels verkrijgbaar bij geselecteerde retailers verspreid over Europa, naast de eigen winkels in Amsterdam en de eigen webshop.