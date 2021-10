'Oprichter Veepee verwacht mogelijk moeilijke jaren voor het flash sale bedrijf'

De coronacrisis zorgde voor hoge omzetten bij flash sale platform Veepee, maar de komende jaren kunnen moeilijk worden, zo blijkt uit een interview met de oprichter van het bedrijf bij De Tijd.

Jacques-Antoine Granjon meldt tegen de Belgische krant dat na de covidcrisis zich een nieuwe crisis heeft voorgedaan voor het bedrijf. “Door de wereldwijde logistieke problemen kunnen we minder overschotten op de kop tikken. Kledingmerken zijn ook terughoudender geworden om kleding te bestellen. Hun overblijvende voorraden gaan ook niet langer alleen naar ons, maar vooral naar de stenen winkels, die weer open zijn. Of naar hun eigen webwinkels, die sinds de e-commerce boom meer prioriteit krijgen,” aldus de topman.

Veepee koopt al sinds de oprichting twintig jaar geleden overschotten bij fabrikanten. Deze worden inmiddels online verkocht door middel van flash sales. Veepee verkoopt inmiddels veel meer dan alleen kleding, namelijk ook wasmiddel, elektronica, wijn en hogedrukreinigers, om maar wat te noemen. Het bedrijf is inmiddels actief in acht landen. De omzet steeg in 2020 met 8 procent, aldus De Tijd.