Oprichters Aybl in juridisch geschil met Lewis Morgan van Gymshark
Het Britse activewearmerk Aybl is verwikkeld in een juridisch geschil tussen de oprichters en een van de grootste aandeelhouders. Lewis Morgan, medeoprichter van Gymshark, investeerde in 2021 7 miljoen pond (8,1 miljoen euro) in Aybl in ruil voor een belang van 20 procent. Volgens The Times klaagt hij nu de broers Reiss en Kristian Edgerton aan vanwege zijn vertrek bij het bedrijf.
Morgan beweert dat zijn ontslag onder onredelijke omstandigheden plaatsvond. Zijn positie als directeur en werknemer werd beëindigd na een op korte termijn belegde vergadering. Uit documenten van het Hooggerechtshof, ingezien door The Times, blijkt dat wijzigingen in de bedrijfsstructuur van Aybl de waarde van Morgans aandelen hebben verminderd. Morgan stelt verder dat zijn vertrek is geforceerd na zijn weigering om een deel van zijn belang op te nemen in een voorgestelde beursgang.
De broers Edgerton wijzen de beschuldigingen van de hand en noemen ze ongegrond. Zij stellen dat Morgans betrokkenheid bij Ownkind, een in Dubai gevestigd bedrijf in supplementen en energiedrankjes, een belangenconflict veroorzaakte. Volgens hen concurreerde deze onderneming met de uitbreidingsplannen van Aybl buiten de kledingsector.
Het juridische geschil komt op een moment dat Aybl een snelle groei doormaakt. Het athleisuremerk rapporteerde onlangs een omzet van meer dan 72 miljoen pond over de 15 maanden tot juni 2025. De winst na belastingen is meer dan verdubbeld tot 9,4 miljoen pond.
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