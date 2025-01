Oprichters Ba&sh nemen het roer van het merk weer in handen

Nadat het merk Ba&sh in 2024 een versnelde schuldsaneringsprocedure bij zijn schuldeisers had aangevraagd, is het overgenomen door de drie oprichters, Sharon Krief, Barbara Boccara en Dan Arrouas.

Het Franse merk, gelanceerd in 2003 en bekend om zijn "toegankelijke luxe", kreeg vorig jaar te maken met een afnemende consumptie in China, wat de omzet beïnvloedde en de schuldenlast te hoog maakte, aldus de krant Le Monde.

Voor 2025 nemen de oprichters, Sharon Krief, Barbara Boccara en Dan Arrouas, de operationele leiding van de groep weer over, kondigt het merk aan in een persbericht. Het Franse fonds HLD (dat sinds 2022 een belang heeft in het bedrijf) blijft aandeelhouder. Zonder een bedrag te noemen, geeft het merk aan dat de holding van de groep "financieel versterkt is met het vertrouwen van haar bancaire partners" om deze heropleving te financieren.

Voor de toekomst zal het merk een nieuw strategisch plan volgen, ontwikkeld door de mede-oprichters en genaamd "New Beginnings". Het zal tot 2028 worden uitgerold en omvat vier pijlers: dynamisch en premium beheer van het winkelbestand, heroriëntatie en creativiteit van het aanbod, herbevestiging van de merkidentiteit en optimalisatie van de operationele efficiëntie.

"(...) Nu we vandaag een nieuw hoofdstuk beginnen in ons ondernemersavontuur door de algemene leiding van het bedrijf weer op ons te nemen, zijn we meer dan ooit overtuigd van het enorme potentieel ervan", verklaren Barbara Boccara, Sharon Krief en Dan Arrouas eensgezind. "Met de steun van onze zeer betrokken teams en onze partner-aandeelhouder HLD. 2025 zal het jaar zijn van de terugkeer naar de basis voor ba&sh".

Het merk zal zich dus heroriënteren op zijn identiteit, "een prestatiegerichte cultuur in [zijn] collectief" nieuw leven inblazen en zijn model verder ontwikkelen om te voldoen aan de nieuwe verwachtingen van de markt. "De eerste positieve ontwikkelingen zijn al zichtbaar met een hernieuwde groei sinds september 2024, een positieve rentabiliteit en het succes van de "June Tote" tas die in september werd uitgebracht, de beste lancering in de categorie accessoires in de geschiedenis van het merk", aldus het persbericht.

Meer specifiek: er zullen investeringen in zichtbaarheid worden gedaan om de onderscheidende waarden van het merk te benadrukken, met een loyaliteitsprogramma om klanten te binden; de komende collecties zullen de nadruk leggen op breisels en jurken, met minder modellen en meer diepgang in het assortiment en kleurvariaties; en er zal een selectiever openingsbeleid worden gevoerd in veelbelovende gebieden. Tot slot kondigt het merk aan dat de online site (25% van de omzet) momenteel wordt vernieuwd. Deze moet een belangrijke groeimotor worden.

De Ba&sh groep heeft momenteel een omzet van bijna 300 miljoen euro, waarvan 60% internationaal, met 1.400 medewerkers en 330 winkels op drie continenten (Europa, Noord-Amerika, Azië).