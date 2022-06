Oprichters innovatief materialen bedrijf Neffa zetten fabriek op voor biogefabriceerde materialen

Aniela Hoitink en Nicoline van Enter, de oprichters van innovatief materialenbedrijf Neffa, hebben een eigen fabriek opgezet waar kleding, schoenen en mode accessoires gemaakt kunnen worden door middel van 3D en op basis van biogefabriceerde materialen, aldus een persbericht. Denk bijvoorbeeld aan mycelium of algen.

Neffa, het bedrijf achter het op mycelium gebaseerde material MycoTex, heeft een volledig geautomatiseerde productiemethode ontwikkelt waarmee op lokaal niveau items gemaakt kunnen worden op basis van biogefabriceerde materialen. In de fabriek, genaamd Neffa | New Fashion Factory, worden items gemaakt in 3D op basis van big data of body scans. Een digitale design interface biedt opties om allerlei parametric texturen aan te brengen in een mum van tijd. Van het uiteindelijke ontwerp wordt een gietvorm gemaakt. De biomassa die gebruikt wordt voor de producten wordt geproduceerd in grote fermentatie tanks. Op dit moment werkt Neffa met mycelium, maar de productiemethode werkt ook met andere biomaterialen die gegroeid worden door middel van vloeibare fermentatie, aldus het persbericht. De biomassa wordt gedrukt in de 3D gietvorm waarna het materiaal droogt, maar toch flexibel blijft, aldus Neffa.

Het bedrijf geeft aan dat het gehele productieproces maar 7 dagen duurt. Er zijn daarnaast geen plastic of schadelijke chemicaliën nodig om de producten te maken.