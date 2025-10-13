Oprichters Reternity lanceren nieuw merk: “We willen petten weer in de schijnwerpers zetten”

Petten-specialist Hatline Lab is het nieuwste project van de makers van Reternity. Lauren Riedel en Tom Schmidt zijn niet alleen verantwoordelijk voor het streetwearmerk uit Noordwest Duitsland, maar ook de oprichters van Framework Studios. Dit bedrijf ondersteunt merken op het gebied van sourcing en als partner bij de co-creatie van een merk. Naast Reternity omvat hun portfolio ook het streetwearmerk Sacralite, sportgelleverancier Fjuled en nu Hatline Lab.

“We willen petten weer in de schijnwerpers zetten, een echt alternatief voor de grote merken creëren en de markt opschudden met frisse, social-driven ideeën,” aldus Schmidt tegenover FashionUnited. “We denken snel, trendbewust en in partnerschappen, met een focus op sterke relaties met onze retailers. De start was geweldig en we hebben er echt zin in om door te pakken!”

Het nieuwe merk positioneert zich als commercieel, geschikt voor de massa en bewust toegankelijk.

Oprichters Reternity lanceren nieuw merk Hatline Lab Credits: Hatline Lab

Hatline start met wholesale

Framework Studios heeft Hatline Lab opgericht samen met Felix Sonnenschein. De oprichter van de Sunshine Agency, die ook met Reternity en andere merken zoals Pompeii en Pockies werkt, is verantwoordelijk voor de distributie van het nieuwe merk.

“Met Felix van Sunshine Agency werken we vanaf dag één nauw samen. Hij heeft Reternity samen met ons in de retail gebracht en is tot op de dag van vandaag een hechte sparringpartner voor alle creatieve onderwerpen,” aldus Schmidt. “Uit deze samenwerking en de gedeelde passie voor mode is het idee ontstaan om samen een nieuw project te starten.”

Hatline Lab biedt een breed assortiment petten Credits: Hatline Lab

Het team overtuigde direct in de eerste orderronde twaalf moderetailers, waaronder Zalando, Breuninger, Leffers en Hentschel, en de streetwear-specialisten Coziness en Sylt Sneakers. Met Strt.Atelier in Maastricht hebben ze ook hun eerste internationale winkel binnengehaald. Om internationaal verder te groeien, wordt er momenteel gewerkt aan partnerschappen met internationale agentschappen, legt Schmidt uit aan FashionUnited.

De eerste levering vindt plaats vanaf januari voor het SS26-seizoen. Tegelijkertijd gaat ook de onlineshop live. De eerste drop op het eigen platform staat gepland voor 12 januari.

De verkoopprijs in de retail ligt tussen 34,90 en 49,90 euro.